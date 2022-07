LaLiga: Ousmane Dembélé deja de ser oficialmente jugador del Barcelona

El delantero francés Ousmane Dembélé ya no va más en el Barcelona de la liga española, al anunciarse el día de hoy que de manera oficial ya no pertenece al club blaugrana. Y es que tanto el jugador y la directiva no pudieron llegar a un acuerdo para que el galo permaneciera en el equipo.

La solución no llego para el delantero galo en el Barcelona, ya que ante múltiples reuniones con el y su agente, Barcelona lo cedió en su oferta y no se la cambio, por lo que mejor se llego al acuerdo de dejarlo libre este verano.

El jugador es consciente de que llegando a coste cero puede tener ofertas de grandes clubes en Europa, aunque tras el interés del Chelsea no haya aparecido ningún club llamando a su puerta.

Dembélé era una de las prioridades en el ataque para Xavi Hernández en el Barcelona, ya que el jugador francés es del agrado del director técnico del Barcelona. Con la inminente salida de Traore del equipo, la salida de Dembélé deja al equipo con pocas opciones en su línea de ataque.

El fichaje de Raphinha parece cada vez más difícil aunque el club preparará su ofensiva en julio al inicio de la Liga española.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Ousmane Dembélé es de 30 millones de euros.