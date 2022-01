LaLiga: Philippe Coutinho deja al Barcelona y ficha con el Aston Villa

España.- Los cambios en Barcelona siguen dándose, este viernes muy temprano el equipo español comunicó que el brasileño Philippe Coutinho ha dejado de ser su jugador para pasar cedido al Aston Villa de la Premier League hasta el final de la temporada 2021-2022. Luego de eso tendrá que volver a España o en caso de que el cuadro inglés haga válida la opción de compra para que continúe en Inglaterra, lugar en donde ha desempeñado el mejor futbol de su carrera.

"El Barcelona y el Aston Villa han llegado a un acuerdo por la cesión del jugador Philippe Coutinho hasta el final de esta temporada. El acuerdo, sujeto a que l jugador supere la revisión médica y que recibe el permiso de trabajo inglés, incluye una opción de compra", se lee. Tambien agregan que el equipo inglés se hará cargo de parte del sueldo del jugador. Philippe Coutinho viajará este viernes a Inglaterra para reunirse con su nuevo equipo.

La liberación del Barcelona con la salida de Philippe Coutinho es lo que esperaba la directiva, si bien aún les costará su sueldo, ya no será un gasto solo del equipo, por lo que la otra parte de lo "ahorrado" podrán invertirlo en algún nuevo jugador para este mercado de fichajes al cual aún le falta mucho tiempo para culminar. Ya desde hace unas temporadas se le estaba buscando un lugar en otro club pero ninguno estaba dispuesto a pagar lo que se pedía por él.

En su estancia con el Barcelona que data desde el 2018 ya antes había sido prestado al equipo del Bayern Munich, en donde fue campeón de la Champions League de de la Bundesliga, luego de ello tuvo que volver al Barcelona en donde las lesiones y la baja de juego desde su llegada han sido las constantes. Su mejor momento lo tuvo con en Liverpool, mismo que ya no se ha visto, incluso sus temporadas han sido tan malas que ya no ha sido llamado a la Selección de Brasil.

Philippe Coutinho sale del Barcelona a préstamo al Aston Villa | Foto: Captura

En su estancia con el Barcelona, Philippe Coutinho jugó 106 partidos, jugando en LaLiga, Copa del Rey, Champions League entre otros, ha logrado 64 victorias, 24 empates y 15 derrotas. Además ha marcado un total de 26 goles, Los números son muy pobres considerando que en 4 años solo apenas supere los 100 partidos eso indica que pasó más tiempo en la banca o lesionado, eso sin contar el tiempo que estuvo fuera con otro equipo.

Quien ya habló de la incorporación al Aston Villa, fue su entrenador Steven Gerrard, quien aseguró que es una contratación importante y que confía en él por su talento y todo lo que ha dado en el futbol, "Puedo entender por qué mucho seguidores en todo el país están hablando de él. No creo que te pongas un apodo de mago si no eres un futbolista especial", "No tengo nada más que cosas positivas que decir sobre el jugador. Es un amigo mío", aseguró.