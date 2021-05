LaLiga: ¿Qué necesita el Real Madrid para ser el campeón de España?

Madrid.- A pesar de que la temporada para el Real Madrid no ha sido la mejor, se mantiene segundo en la tabla general y aspira a ser el campeón siempre y cuando las combinaciones se den. Tras varias jornadas de persecución el Barcelona y el Atlético de Madrid son los otros dos equipos que también están buscando el descuido para tomar la delantera.

En esta ocasión no centraremos en el Real Madrid quien actualmente se encuentra segundo con 75 puntos solo 2 abajo del Atlético a falta de 3 partidos o a loque es equivalente 9 puntos. El equipo catalán aspira a los mismo pero mientras el conjunto blanco no ceda no tendría que fijarse en lo que hace el Barcelona.

Bueno para poder pensar en que el Real Madrid pueda ganar LaLiga solo hay pocas opciones y aunque parezcan más que obvias se pueden jugar con ellas y obtener los resultados. Para la jornada 36 los 3 equipos juegan contra equipos distintos por lo que dependerá de cada uno donde terminará el cierre de la fecha, a lo que aspira el Madrid es a ganar y esperar que el Atlético pierda y el Barcelona empate o pierda.

Con eso automáticamente tomarían la cima sacando un punto siempre y cuando su vecino no empate ya que lo alcanzaría en puntos y por diferencia de goles les arrebatarían la cima una vez más.

Tabla general de LaLiga | Foto: Captura

Para la fecha 37 donde una vez más los 3 equipos juegan con equipos distintos el Real Madrid debe sacar una vez más los 3 puntos y esperar un empate o derrota de sus rivales. Una combinación así automáticamente les dejaría el primer lugar sin importar lo que pasara en la última jornada.

En pocas palabras el Real Madrid logrando entre 6 y 7 puntos en combinación con la suma nula o empates de sus rivales automáticamente les estaría dando el liderato y el título de la temporada 2020-2021. Cabe aclarar que las combinaciones serían justamente iguales para los 3 equipos.

El cierre del futbol español se ha apretado luego de que en esta última jornada los primeros 4 equipos empataron entre si. El Barcelona en su visita al Atlético de Madrid y el Sevilla con el Real Madrid. Todos tienen la posibilidad de ser campeones y el que eso ocurra es totalmente responsabilidad de cada equipo ya que su destino lo tienen en sus manos.