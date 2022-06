LaLiga: Raheem Sterling es una opción viable para reforzar el ataque del Real Madrid

El delantero inglés Raheem Sterling es la joya del deseo este verano de fichajes por parte del Real Madrid, ya que su salida del Manchester City de la Premier League esta más que cantada.

'Pep' Guardiola ya no lo estará tomando en cuenta para el siguiente torneo en Inglaterra, debido a las nuevas firmas que se consiguieron en el mercado con Erling Haaland y Julián Álvarez, por lo que el delantero inglés ya no tendría espacio en la línea de ataque.

El diario AS menciona que Raheem Sterling ha sido “ofrecido al Real Madrid” y a otros equipos de Europa, su perfil se adapta a lo que busca el club y su precio no sería desorbitado, ya que termina contrato con Manchester City en 2023 y podría quedar a tiro del equipo blanco por una cantidad menor a los 85 millones de euros en lo que lo tasa Transfermarkt.

El verano pasado, el delantero inglés se dijo estar abierto de salir del Manchester City con rumbo a otra liga que no sea la de Inglaterra.

"Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español", dijo en el ‘Business of Sport US Summit’, en clara referencia a Real Madrid y PSG.

En aquel momento, Raheem Sterling no le hizo el feo al Real Madrid, comentando que no le desagradaría emigrar al conjunto merengue en España.

"Ahora estoy en el City y estoy muy feliz, pero también digo que el Madrid es un club fantástico. Cuando ves la camiseta blanca ya sabes exactamente lo que representa el club, es enorme. Aunque tengo que decir que tengo un gran contrato con el Manchester City y tengo que respetarlo. Pero es un club fantástico. El Madrid es un club fantástico, en un país con un tiempo increíble. Soy un jugador que siempre está abierto a los desafíos…”. Si el Madrid estuviera interesado, él lo tendría claro.

Para el Real Madrid, tener a un jugador con las características de Raheem Sterling, no suena nada descabellado, ya que ayudaría mucho en la línea de ataque, fungiendo como extremo derecho, acompañando a Vinicius y Karim Benzema.