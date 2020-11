LaLiga: Real Madrid con más bajas, Karim Benzema y Daniel Carvajal lesionados

Madrid, España.- A unas cuantas horas de su duelo ante el Alavés, el Real Madrid vuelve a padecer de las lesiones. Ahora se trata del francés Karim Benzema quien desde hace unos días se ha mantenido alejado del equipo por una molestia. Incluso solicitó no estar disponible para el partido de este sábado. Esto con la esperanza de mejorar para el juego en Champions.

Pero por si fuera poco, una baja más se hará presente en el equipo, Dani Carbajal quien iba saliendo de una lesión previa se ha resentido y se le ha detectado una lesión muscular en el aductor derecho, lo que dejará a Zinade sin dos de sus hombres importantes. Si bien el rival no propondría una fuerte exigencia si quieren asegurar el resultado para evitar salir de los primeros puestos.

Esto ha causado que el entrenador saque de las inferiores a otros futbolistas para que suplan a sus jugadores. Los elegidos son Hugo Duro quien se desempeña en la delantera y al defensor Víctor Chust, ambos jugadores iniciarían en la banca pero con posibilidad de ver actividad si Zidane lo considera conveniente.

Uno que ya se sabía que no estaría por el acarreo de una lesión desde la Fecha FIFA es Sergio Ramos quien no pudo recuperarse y que se ha perdido ya 2 duelos del Real Madrid, uno en Liga y uno más en Champions, siguiendo así el partido de mañana no estará y difícilmente para el próximo martes ante el Shakhtar tampoco estará.

Entre las pocas noticias buenas para el cuadro merengue es que Militao y Casemiro ya se han presentado con el equipo a los entrenamientos, hay que recordar que ambos jugadores dieron positivo a Covid-19 hace unas semanas y fueron separados del primer equipo. Ahora deberá echar mano de ellos con muchos días sin actividad.

Convocatoria para el partido ante el Alavés | Foto: Twitter Real Madrid

El Real Madrid actualmente ocupa el puesto número 4 con 17 puntos ya 6 abajo del líder que es la Real Sociedad, apenas la jornada pasada el cuadro blanco empató ante el Villarreal lo que le quitó la posibilidad de acercarse a los primera puestos, es por eso que las bajas que presenta son clave en los siguientes duelos ya que de seguir dejado puntos se irá alejando el primer lugar.

El partido entre el Real Madrid y el Alavés será en punto de las 14:00 pm a través de Sky Sports totalmente en vivo. Si gana y obtiene una combinación de resultados podría apretar el cima de LaLiga.