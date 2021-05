LaLiga: Real Madrid goleó al Granada y se aferra en conquistar el campeonato

Granada.- España.- El Real Madrid no permite que el Atlético de Madrid se consagre campeón de LaLiga de la vigente temporada 2020-21 al estar a dos puntos de desventaja a falta de dos semanas por terminar el torneo español.

Visitando al Granada en la cancha de Los Cármenes en esta jornada 36, los dirigidos por Zinedine Zidane salieron a buscar el resultado desde un principio, al concretar a los 17' el croata Luka Modrić y antes de culminar el primer tiempo Rodrygo apareció en el tiempo agregado, para adelantar a dos tantos el resultado para el Real Madrid.

De esa manera los blancos mantenían la oportunidad de superar al FC Barcelona y volver al subliderato. Sin embargo, la oncena del Granada alarmó a los visitantes al descontar el ariete Jorge Molina Vidal a 20 minutos de culminar el encuentro de LaLiga.

Aun así el Real Madrid supó catapultar las aspiraciones de los rojiblancos al anotar en menos de dos minutos dos dígitos más para un marcador a su favor de 1-4, en virtud de las dianas de Álvaro Odriozola y el francés Karim Benzema, concretamente a los 74' y 76'.

De dicha manera el Madrid acumula 78 puntos oficiales en la temporada de LaLiga, dejando en el camino al FC Barcelona y el Sevilla, quienes prácticamente comienzan a perder la oportunidad de alzar el título español a falta de seis puntos por jugarse. Barcelona suma 76 puntos y el Sevilla 74. El líder Atlético de Madrid registra 80 unidades en su poder.

Los madridistas están obligados a no tener margen de error en los dos últimos duelos de la periodización de LaLiga. Sus dos últimos juegos serán ante el Athletic de Bilbao y el Villarreal, dos equipos de media tabla para arriba, por lo que no será sencillo conseguir los tres puntos para "Zizou", quien tendrá que alinear un once potente y difícil de enfrentar en 90'.

El técnico francés hará lo posible por conseguir la hazaña en las dos últimas contiendas y ser el puntero de la general y a la vez ser bicampeón de España, ya que su posible sustituto ha comenzado a sonar en caso de no ganar la liga y sería el ex jugador, Rául González, quien dirige al Real Madrid Castilla.