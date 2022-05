LaLiga: Real Madrid quiere 'maquillar' su título en el derbi contra Atlético de Madrid

Madrid, España.- Real Madrid jugará su primer partido como campeón de la temporada 2021-22 de LaLiga contra su vecino el Atlético de Madrid, rival que se quedó con veinte puntos de desventaja tras la conquista de la corona merengue al vencer 4-0 a RCD Espanyol.

Después de una mítica fiesta en las calles madrileñas el selló de la casa fue convertir una nueva y épica voltereta en la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, ahora contra el Manchester City de Pep Guardiola que no logró regresar a la final del torneo.

Carlo Ancelotti ha renovado de manera formidable a los Blancos que pueden llevarse un último título en esta periodización actual antes de acabar el mes de mayo. La corona española marcha como el envión que el Real Madrid necesita para alcanzar la felicidad en casa y posiblemente una máxima alegría para su afición que no dejó de animar por más de 120' jugados.

Marcelo festeja el pase del Real Madrid

Twitter Real Madrid C.F.

CALIENTAN EL DERBI MADRILEÑO

A días del partido correspondiente a la jornada 35 de la LaLiga el cuadro Local tomó la decisión de no formar un pasillo para el Real después de haber conseguido el título de campeón. Por supuesto que su determinación deja mucho que decir y varias figuras se comenzaron a manifestar en contra del conjunto colchonero.

"Me parece una cosa muy rara, muy baja, es una tontería. No cuesta nada hacer un pasillo, además el Real Madrid le ha hecho varios caminos al Atlético, incluyendo el Barcelona al Real Madrid, es una acción de respeto, si no quieren hacerlo no lo hagan, pero me parece que deberían hacerlo", dijo el exjugador Quique Wolff en entrevista para Super Deportivo Radio. .

Real Madrid festeja el pase a la final

Twitter Real Madrid C.F.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL DERBI MADRILEÑO?

El encuentro Atlético de Madrid-Real Madrid terminará las hostilidades de la fecha 35. El juego en el Wanda Metropolitano dará comienzo a las 14:00 horas (tiempo de México) 13:00 horas (tiempo de Culiacán). La transmisión estará a cargo de Sky Sports.