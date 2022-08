LaLiga: Se cumple un año desde que Lionel Messi anunció su salida del Barcelona

España.- Un 5 de agosto como hoy pero del 2021, el mundo del futbol se paralizó luego de que Lionel Messi anunciara oficialmente su salida del Barcelona, terminando así más de 15 años de carrera con el equipo blaugrana. Dicha noticia se dio a conocer en todos los rincones del mundo haciendo que hasta los menos fans quedaran sorprendidos con el hecho de que el argentino cambiaría de equipo luego de tantos años. En total han sido 365 días desde que el número 10 dejó de brillar en la cancha del Camp Nou.

"ÚLTIMA HORA: Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona", fue la noticia que el equipo catalán dio a conocer en sus redes sociales hace un año y que conmocionó al futbol mundial. Su salida se debió a que no pudo llegarse a un acuerdo para extender el contrato del jugador derivado a las medidas impuestas por LaLiga En donde le prohibían al Barcelona sobrepasar la barrera económica del club, lo que hizo que oficialmente el jugador se despidiera del equipo.

Mediante una conferencia de prensa frente a algunos de sus compañeros del Barcelona, familia y directivos se soltó el llanto al dar a conocer que no podía quedarse más en el equipo y que tendría que irse. "Lo di todo por este club, desde el primer día que llegué hasta el último. Nunca imaginé tener que despedirme porque no lo pensaba. Hice todo lo que pude para quedarme y no fue posible. Hemos pasado buenos momentos y tambien malos momentos, pero el amor que me ha demostrado la gente siempre ha sido el mismo", dijo el argentino en su despedida.

Esa despedida marcó un antes y un después en la historia del Barcelona quien había tenido muchas estrellas pero ninguna como el argentino que desde el primer minuto les hizo falta y eso se vio en el arranque de la temporada en donde bajo el mando de Ronald Koeman las cosas no fueron nada bien. Quedaron fuera de Champions League, sin posibilidades de ganar LaLiga y otras competencias, jugaron la Europa League que tambien perdieron, el Barcelona tomó un respiro con la llegada de Xavi pero el equipo no ha sido el mismo.

Tras 365 días Messi ha sido feliz en la fiesta que es cada 15 días en París, su nueva casa. Desde que firmó con el PSG las cosas han ido bien. Días después de salir del Barcelona fue presentado en Francia con el número 30 en la espalda. Si bien en el tema futbolístico ha quedado a deber por no estar 100% acostumbrado al ritmo y a su nuevo equipo, se pudo levantar con varios títulos en la temporada.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas para Lionel Messi, ya con su nuevo equipo vivió una derrota muy dolorosa ante el Real Madrid en la Champions League al ser eliminados por el equipo español negándole al argentino pelear por un título más de Europa, siendo que el último que ganó fue en el 2015. Hoy 5 de agosto, exactamente un año después, Messi y el PSG arrancaron una temporada más en la Ligue 1 en donde el argentino jugará ante el Clermont en su debut.