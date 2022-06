LaLiga: ¿Se queda o se va? Así está la situación de Dembélé con el Barcelona

Joan Laporta quiere sanear la economía del Barcelona, después de los años difíciles que ha vivido y con miras a traer refuerzos de calidad. El presidente del equipo blaugrana recibió la aprobación de la Asamblea de socios para implementar los mecanismos con los que pretende cumplir su objetivo.

En medio de esta renovación, circulan nombres sobre posibles fichajes de los catalanes, con el de Robert Lewandowski como el más sonado. Y en medio de rumores y especulaciones, otra de las dudas en el entorno del equipo culé es la renovación de Ousmane Dembélé.

El francés finaliza contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio y, de acuerdo con declaraciones de Laporta, el jugador no había respondido ante la última propuesta que presentó el club. "Tenía desde hace tiempo una propuesta por nuestra parte, pero está claro que no la ha aceptado porque no tenemos noticias de su agente desde hace tiempo".

Con esas palabras el presidente del club dio por perdido al jugador, cuyo posible destino es el Chelsea, según diversos medios. No obstante, Dembélé parece que tiene otros planes en mente y esta semana mandó un confuso mensaje respecto a su continuidad en el Barcelona.

Al ser cuestionado por un aficionado sobre su situación, el atacante galo aseguró que su salida del club catalán es solo un rumor y que no irá al Chelsea con Thomas Tuchel. "Estoy bien en el Barcelona", fueron las palabras del jugador en un video que circula en redes sociales.

Las declaraciones del futbolista generan más incertidumbre que certeza, pues pareciera que está a la espera de una mejor propuesta económica del club. En 2017, el Barcelona pagó 140 millones de euros por Dembélé para relevar a Neymar, negocio que a la fecha no ha dado resultados.