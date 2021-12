LaLiga: ¡Se va del Real Madrid! Marcelo no continuará en Europa y regresará a Brasil

España.- La noticia que está llenando los portales es que Marcelo un histórico del Real Madrid ya no continuará con el "Rey de Europa" luego de 16 temporadas. De acuerdo con los reportes desde Madrid, el jugador ya no se siente a gusto en el equipo y eso le ha llevado a decidir no renovar su contrato y solo esperar a que para junio de 2022 este finalice y sea un jugador libre por primera vez en 16 años desde que se integró a los galácticos con muy corta edad. Marcelo será merengue hasta el 30 de junio del siguiente año.

Las decisiones del brasileño están basadas en la importancia que se le tiene en el club, pues pasó de ser el hombre titular e indiscutible por la banda de la izquierda a solo jugar 140 minutos en lo que va de la temporada tras 22 partidos tanto de LaLiga y Champions League. Ya van casi 6 años en donde los partidos para Marcelo son cada vez menos y eso fue cada vez notorio desde que Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid, Zidane lo fue relegando a la banca y ahora Ancelotti ha hecho lo mismo.

Marcelo se ha unirá al recambio generacional del Real Madrid y así terminando con la defensa ganadora de varios torneos en campañas pasadas, luego de que este año se fue Raphael Varane y Sergio Ramos, ahora Marcelo tambien lo haría pero además tambien terminaría en paso por Europa pues su siguiente destino ya no es el viejo continente y estaría en Brasil, su país natal en donde podrá tener muchas más oportunidades de hacer algo importante previo al Mundial de Qatar 2022 pues un deseo del jugador es poder asistir al torneo y para ello necesita jugar y cree que en Brasil lo podrá hacer.

Según el diario Olé, Marcelo no tiene ninguna oferta de Europa para continuar ahí, por lo que su destino está en Brasil para jugar en el Flumniense, equipo que lo vio crecer como futbolista y que ahora lo podrá tener de regreso luego de una carrera exitosa en Europa. Por ahora estas "negociaciones", están en especulaciones pues para que culmine el contrato faltan poco más de 6 meses y en ese tiempo el jugador podría encontrar una nueva oferta en Europa que le de el mismo valor que jugar en Brasil para ser elegible para jugar el Mundial.

Marcelo con los días contados en el Real Madrid | Foto: EFE

Marcelo no va a Selección Brasileña desde el 2018, el lateral aún del Real Madrid fue convocado para el Mundial de Rusia y luego de ello no ha sido vuelto a llamar, por el mismo motivo que ya no era titular en el equipo español, su nivel de juego bajó considerablemente, además de que la formación de nuevos jugadores jóvenes le quitaron el lugar. Se ha perdido las últimas dos Copa América y tampoco fue considerado como refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, caso contrario de Dani Alves quien es mayor que él y si fue llamado para ambas competencias.

Ahora Marcelo solo le quedará esperar para que la temporada avance de la mejor manera para que al final se sepa su destino oficial pero lo que se puede confirmar es que para la campaña 2022-2023 ya no seguirá con el Real Madrid poniéndolo oficialmente fin a toda la camada de jugadores que fueron parte de los Galácticos de principios de los 2000's.