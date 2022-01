LaLiga: Simeone dice estar feliz en el Atlético de Madrid

Tras una mitad de temporada con muchos altibajos para la escuadra comandada por Pablo Simeone, desde el interior de la institución hay quienes cuestionan el compromiso del estratega y el futuro inmediato del mismo. Aunque el propio técnico habló ante los medios de comunicación acerca de su sentir en relación al club y los objetivos planteados al comienzo de la temporada.

"En realidad, el Atlético ha sido mi vida. Entre lo que me pasó como futbolista y como entrenador son 15 o 16 años que estoy en esta institución, donde me hizo crecer como deportista, futbolista, me fui, volví, vine en un momento de dificultades, tuvimos un montón de momentos de alegría con algunos tropiezos, que tiene que ser así, y lo más grande que me siga pasando es que me exigen reivindicarme día a día. Me encanta. Porque la vida es así, porque la vida cambia de un minuto a otro" expresó Simeone, durante la presentación de la docuserie en torneo a su figura.

Leer más: FC Juárez presenta jersey especial en memoria de Juan Gabriel

Actualmente, la situación de la escuadra de Simeone no es la mejor. En Liga se ubican en la posición número 4 con 36 unidades (14 menos que el líder Real Madrid), derivadas de 10 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Por otro lado, tanto en la Supercopa de España como en la Copa del Rey cayó eliminado ante Athletic de Bilbao y Real Sociedad, respectivamente. Por lo cual, la atención parece se centrará en Champions League donde enfrentarán al Manchester United.

Simeone está ligado completamente al conjunto colchonero, tanto como jugador en su época, como ahora lo hace desde el banquillo. Bajo las ordenes del argentino el Atlético de Madrid ha conseguido 2 títulos de Liga, 2 Europas Leagues, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de Europa y 1 de España. Además de llevar a los madrileños a dos finales de Champions League; ambas cayendo ante su acérrimo rival: Real Madrid.

Leer más: Liga MX: 15 equipos aportan 45 seleccionados en Fecha FIFA

Diversos medios afirman que “El Cholo” estaría viviendo los últimos meses como entrenador en Madrid, pues tiene las maletas hechas para emprender a un destino conocido por él: Inter de Milán, club en el cual jugó 2 años. Inclusive se maneja la posibilidad de un posible trueque entre ambas instituciones en lo que refiere al banquillo, por lo que Simone Inzaghi llegaría a la capital española.