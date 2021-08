LaLiga: Sin Diego Lainez, Real Betis recibe este sábado al Real Madrid en la fecha 3

Sin la presencia del mexicano Diego Lainez, este sábado, a las 14:00 horas de Sinaloa, el Real Betis recibe al Real Madrid en la jornada 3 de la LaLiga Santander, en España.

De momento, Real Betis, del chileno Manuel Pellegrini, marcha en décimo lugar con dos unidades, producto de dos empates.

Por su parte, El Real Madrid es tercero de la tabla con cuatro puntos, con un ganado y un empate a dos de los líderes, Sevilla y Atlético de Madrid.

Betis ante gran rival

Pellegrini comentó este viernes que el Real Madrid, al que van a recibir el sábado en la tercera jornada "está acostumbrado a ganar" aunque su actualidad esté centrada "en distintos temas" como el posible fichaje de Kylian Mbappé, algo que "no le va a afectar nada en el rendimiento".

Los béticos, por su parte, afrontan este duelo con "la espina de la temporada pasada", cuando "las acciones del VAR" determinaron, en opinión de Pellegrini, la victoria madridista, por lo que espera que "quizás este año no se meta" el factor arbitral.

El técnico santiaguino, que no dispondrá de lesionados como el mexicano Diego Lainez y el senegalés Sabaly, comentó en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que planteará "el partido contra la plantilla actual del Real Madrid, no contra especulaciones", por eso no quiso referirse a Mbappé, aunque puntualizó que se trata de un rival que "es siempre peligroso" y pese a que cuente con "bajas importantes, tiene la plantilla que necesitan".

Pellegrini insistió en que el Betis cuenta con una "plantilla justa para las tres competencias, no sobra nadie", porque "cualquier equipo que está en tres frentes necesita 25 jugadores profesionales, no se puede tener menos que eso" y, encima, el lateral diestro Youssouf Sabaly "va a estar en cuatro meses de baja", por lo que "queda un déficit en ese puesto".

De acuerdo con EFE, Pellegrini se felicitó por ser "el equipo que menos ha perdido" en las cinco grandes ligas de "Europa en 2021", sólo dos derrotas, algo que demuestra que el Betis ha "respondido plenamente, eso dice mucho, pero este año hay que agregar la competición europea", en la que desea "llegar lo más lejos posible".