LaLiga: 'Vasco' Aguirre y el Mallorca seguirán en Primera División; Granada descendió

Pamplona, España.- Javier Aguirre salió de la Liga Mexicana para tomar las riendas de un Mallorca FC que estuvo al borde del abismo tras pelear por semanas el tema del descenso, el cual supo resolver en las dos últimas jornadas de LaLiga para conservar la categoría.

La victoria de la semana pasada ante el Rayo Vallecano dio esperanza de viajar a Pamplona en busca del triunfo que daría la posibilidad de jugar por una temporada más en la Primera División de España, aunque el caso no era sencillo al estar al tanto de lo que sucedía con el Cádiz y el Granada.

Uno de los tres equipos caería a la Segunda División de España en esta jornada 38. Previo a dar comienzo a los tres encuentros Osasuna vs Mallorca, Alavés vs Cádiz y Granada vs Espanyol el que acariciaba el descenso era el Cádiz pero el destino dio una vuelta de 360 grados.

En la cancha de El Sadar Mallorca FC se vio superado en más de 20 minutos, situación que puso en aprietos al 'Vasco' Aguirre, quien tendría que buscar alguna alternativa para que su equipo no dejara la de gajos en posesión del local, se animó a la media hora pero no inquietó con mucho riesgo la puera de Sergio Herrera.

Javier Aguirre mantiene la máxima categoría

Osasuna tuvo dos claves en la recta final del primer tiempo para dañar la cabaña de los 'Barralets' pero el arquero Manolo Reina reaccionó en ambas casos para dejar el portal en blanco, su mérito personal elevó la confianza de sus jugadores y para la segunda mitad llegarían los goles de la salvación.

En el arranque del segundo episodio Ángel Rodríguez hizo estallar la barra visitante y en los últimos minutos el francés Clément Grenier fusiló al arquero del Osasuna, quien había tapado un severo cabezazo de Abdón Brastidas pero nada pudo hacer en el contrarremate.

Mallorca seguirá en LaLiga

El silbatazo final hizo que en El Sadar y el Estadio de Mendizorroza se viviera una alegría en los planteles de Mallorca FC y Cádiz por salvarse de caer a la Segunda de España, mientras que en Los Cármenes hubo llanto, pues Granada igualó sin goles con el Espanyol y se quedó a un punto de seguir en LaLiga.

Javier Aguirre llegó al Mallorca FC con nueva fechas restantes, su club finalizó la temporada 2021-22 con 39 unidades en la decimosexta posición de la tabla general.