LaLiga: Xavi habría decidido que Piqué no continúe en el Barcelona

España.- Los problemas para Gerard Piqué no para y este lunes le tocó en el Barcelona y es que de acuerdo con medios españoles Xavi, actual director técnico del equipo blaugrana no le quiere más como su jugador por lo que le estaría dando la gracias en los próximos días. Con esto el defensor español estaría saliendo del equipo con el que más cosas ha ganado en los últimos años y con el que se formó desde sus inicios.

Según ha revelado AS, ya habría existido una reunión entre Xavi y Piqué en donde el exjugador le comunicó que ya no cuenta con él para la temporada 2022-2023, además de que sería un movimientos que ayudaría muchísimo a sanear los problemas económicos del Barcelona pues de toda la plantilla, el sueldo de Gerard Piqué es el que más genera gasto y el dejarlo ir podría ayudar a la contratación de nuevos jugadores.

Al mismo tiempo otros medios locales aseguran que el mismo Piqué habría replicado con Xavi para pedirle que no le separe del equipo y que lo mantenga en el para poder pelear un puesto con el resto de jugadores. Piqué con 35 años aún aspira a tener una nueva etapa dorada con el Barcelona y estaría buscando toda la opciones posibles para quedarse. Hay que recordar que ya había rebajado su sueldo para poder ayudar al equipo pero aún así sigue siendo mucho.

Gerard Piqué saldría del Barcelona por orden de Xavi | Foto: EFE

Gerard Pique no solo le generó problemas al Barcelona en lo económico pues tambien lo dejó claro en el tema de la cancha pues las lesiones han sido otras de las causas por las que se piensa que debe salir del club. Según reveló Marca, en los últimos dos años el español se perdió un total de 31 partidos lo que podría ser prácticamente una temporada completa, algo que ya no es rentable para el equipo que paga mucho y recibe ya muy poco del jugador.

El rostro del jugador ha ido desapareciendo de las promociones en los últimos días, la última vez que apareció fue con la revelación del nuevo uniforme para la siguiente temporada, luego de ahí el equipo informó sobre su gira por Estados Unidos en donde ya figuran otros elementos antes que él. No es un secreto que Gerard Piqué está viviendo uno de los momentos más fuertes de su carrera y no tanto por algo en el campo si no todo fuera de ella.

En los últimos meses la filtración algunos audios le tuvieron en ojo del huracán en donde se le ligó con un acto de corrupción con la Federación Española de Futbol, aunque no pasó a más. El claro bajón y eliminación de los torneos continentales y el problema que lo puso en primer plano en todo el mundo que fue su separación con Shakira, todo ello sumado ahora a que se puede ir del Barcelona le pone en una situación demás complicada.