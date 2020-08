Lakers y Bucks, grandes favoritos en los playoffs de la NBA

LeBron James y Giannis Antekounmpo acaparan la atención en los playoffs.

Los Lakers de Los Ángeles, con su estelar LeBron James y Bucks de Milwaukee que encabeza el griego Giannis Antetokounmpo, parten como grandes favoritos en los playoffs de la NBA que se estarán disputando en la burbuja de Orlando, Florida.

Son 15 equipos que tienen asegurado su lugar en la postemporada. El último boleto se lo están disputando este fin de semana los Portland Trail Blazers de Portland y los Grizzllies de de Memphis, para definir al rival que tendrán los Lakers.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los Bucks fueron el mejor equipo de la temporada regular, con 56 victorias a cambio de solo 17 derrotas, para terminar como el sembrado número uno de la Conferencia del Este. Antetokounmpo es firme candidato para ganar el premio de jugador más valioso, el MVP.

Por su parte, los Lakers culminaron el rol con marca de 52-19, para encabezar la Conferencia del Oeste.

¡¡¡Ya están los días y horarios de los playoffs!!!



Martes 18/8 ➡️ 22:00 vs. Ganador del play-in

Jueves 20/8 ➡️ 22:00

Sábado 22/8 ➡️ 22:00

Lunes 24/8 ➡️ 22:00



Miércoles 26/8* **

Vienes 28/8* **

Domingo 30/8* **



*de ser necesarios

*atado a cambios de horario — Lakers Latam (desde la burbuja) (@LakersLatam) August 14, 2020

Este lunes arrancan las jornadas de playoffs con cuatro de los choques donde se enfrentarán Denver Nuggets-Utah Jazz, Toronto Raptors-Brooklyn Nets, Boston Celtics-Philadelphia 76ers y Los Ángeles Clippers-Dallas Mavericks.

El formato es a ganar a ganar cuatro de siete juegos en cada una de las cuatro rondas eliminatorias.

La segunda ronda, que son las semifinales de conferencia, comenzarán el 31 de agosto; las finales de conferencia iniciarán el 15 de septiembre y las Finales el 30 de septiembre; el 13 de octubre sería la fecha pactada para el Juego 7 de la disputa por el máximo título.

Una de las sorpresas en esta ocasión, es que los San Antonio Spurs se ausentan de los playoffs por primera vez despuesés de 22 años.

LOS CRUCES DE LOS PLAYOFFS

CONFERENCIA DEL OESTE

LA Lakers (1) vs Portland Trail Blazers (8) o Memphis Grizzlies (9)

LA Clippers (2) vs Dallas Mavericks (7)

Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (6)

Oklahoma City Thunder (4) vs Houston Rockets (5)

CONFERENCIA ESTE

Milwaukee Bucks (1) vs Orlando Magic (8)

Toronto Raptors (2) vs Brooklyn Nets (7)

Boston Celtics (3) vs Philadelphia 76ers (6)

Miami Heat (4) vs Indiana Pacers (5)