Lanzarán satélite al espacio con audios y videos dedicados a Diego Armando Maradona

México.- El nombre y la magia de Diego Armando Maradona es conocido en el mundo, no hay lugar en donde no se hable ya sea bien o mal del astro argentino pero esto estaría muy cerca de cambiar ya que se planea que la gran carrera del "10" ahora esté en el espacio para preservar para siempre su legado y que mejor que sea en el lugar del que se dijo que venía ya que siempre se habló que no era un humano y que llegó de otro mundo ante sus grandes hazañas con el balón.

Recientemente se ha hecho tendencia la convocatoria que ha lanzado el proyecto Barrilete Cósmico quien ha pedido ayuda a los aficionados de Maradona de todo el mundo a que colaboren con audios y videos del exjugador para poder enviar un satélite al espacio con todos y cada uno de esos archivos para llevar a más lugares el gran legado del futbolista, incluso fuera de este mundo.

Gastón Kolker, una de las mentes detrás de este proyecto, habló para Infobae y le aseguró que es una idea muy divertida ya que podrá ver desde el espacio la magia de Maradona, incluso bromeo pensando que el satélite podría "gambetear" a los asteroides allá afuera, "Va a ser divertido porque se va poder ver si el paquete gambetea a un meteorito o cosas así", señaló.

Los mejores videos de Maradona estarán en el espacio

La idea es que cada aficionado que sea fan de Maradona o que desee dejar algún recuerdo puede grabarse ya sea en audio o en un video que será enviado a la empresa encargada del lanzamiento para que todos estos archivos sean comprimidos en un disco duro que será el que sea enviado al espacio. Según reveló Kolker se espera que al menos puedan reunir un millón de archivos para poder lanzarlo. La colecta de videos y audios iniciará este 23 de julio, incluso confirmaron que un par de botines del jugador tambien estarán en orbita.

Por ahora un día aproximado para el lanzamiento no ha sido revelado por lo que solo se centrarán en recibir mensajes con el contenido para iniciar armar el paquete. Este podría ser el homenaje hasta el momento más sorprendente en la historia para Diego Armando Maradona. Lamentablemente él ya no podrá verlo debido a que este 25 de noviembre de 2022 se cumplirán 2 años de su fallecimiento.

Tambien se ha habilitado el avión que se creó en honor a Maradona de nombre "Tango D10S", se podrán comprar pases para conocer y poder grabar desde ahí un mensaje para el "Pelusa", incluso por si todo eso fuera poco tambien se lanzará un avance tecnológico en donde se proyectará una animación de Maradona que gracias a inteligencia artificial podrá responder a las preguntas de sus seguidores en tiempo real.