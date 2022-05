Larissa Riquelme cautiva con body negro en redes dejando un mensaje a sus fans.

La modelo Larissa Riquelme no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales mostrando su gran carisma y belleza en cada una de sus publicaciones; y en esta ocasión ha dejado ver su linda figura mientras dejo un mensaje para sus seguidores.

Larissa Riquelme ha tenido una gran aceptación en redes sociales después de darse a conocer en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue apodada como la “Novia del Mundial”, gracias a su belleza y carisma robándose las miradas durante el evento.

La modelo paraguaya no ha dejado de sorprender a sus fans con cada una de sus publicaciones dónde luce su belleza y gran carisma que ha encantado no sólo a sus paisanos, sino a todos los latinoamericanos y en esta ocasión dejo un lindo mensaje en el que pide a sus seguidores no cometer acoso y a las personas en aceptarse como son.

Larissa Riquelme luciendo su figura y belleza en lindo body/Foto: Instagram

“A lo que quiero llegar es que debemos de cuidar mucho cuando tratamos mal a las personas o criticamos su vida su aspecto físico DONDE SABES SI TIENE SUFICIENTE CARÁCTER DE AGUANTAR TANTO ODIO O TANTA FRUSTRACIÓN…?? Donde sabemos si tiene suficiente AUTOESTIMA??”, escribió Riquelme en una publicación en Instagram compartiendo además una fotografía dejando ver su espectacular figura portando un lindo body en color negro.

Larissa Riquelme se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como lucir su belleza en el mundo del modelaje para el deleite de sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.