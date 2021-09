Larissa Riquelme disfruta de un bello pase en yate y de paso regala un "taco de ojo" a sus fans

Paraguay.- Hablar de belleza natural si o si se tiene que mencionar a Larissa Riquelme quien a pesar de los años sigue estando en su mejor forma y sobre todo plena y feliz. La paraguaya se ha hecho de una fama internacional que donde se pare es reconocida aunque en los últimos meses con la pandemia se ha reservado más en su país, pero eso no ha hecho deje de ser tendencia.

Hoy Larissa Riquelme es de nuevo noticia por su más reciente publicación donde se le va de los más relajada disfrutando de un paseo en un costoso yate o al menos así se ve en las imágenes que la paraguaya compartió en su cuenta de Instagram y no solo por el yate llamó la atención sino todo lo que envuelve a la modelo.

Como ya se sabe Larissa Riquelme es una de las mujeres más bellas y seguidas en redes no por nada tiene más de un millón y medio de fans solo en Instagram y aprovechando eso no duda en presumir su hermosura cada que puede y esta no sería la excepción menos cuando la pasaba de lo mejor en un momento de relajación.

Y es que Larissa a sus 33 años demostró que no tiene que pedirle nada a las más jóvenes pues con un traje de baño muy colorido lo dejó claro, todo en su lugar y sobre todo una figura de ensueño que le sacaría hasta un coraje hasta el más tranquilo por no poder presumirlo como ella lo hace.

Pero solo dejó al descubierto la parte de arriba ya que de la cintura para abajo usaba una falta bastante larga pero revisando sus publicaciones anteriores no hace falta imaginar lo que esconde pues solo es más y más belleza con un escultural físico.

Larissa Riquelme irradia belleza en todo momento | Foto: Instagram Larissa Riquelme

Larissa Riquelme ya no es la misma modelo extravagante que se dio a conocer en el 2010 pues muchas cosas han cambiado pero sigue siendo la carismática y valiente mujer de siempre, aunque las imágenes no dejan mentir al tener una gran figura la siguen poniendo dentro de las mejores de las redes y no es para menos pues como dicen que es como el vino, cada vez mejor con la edad.

Luego de sus problemas familiares Larissa se ha sabido recuperar exitosamente y ahora es una mujer completa y autosuficiente que vive para velar por sus hijos y la familia que tanto la apoya ahora en esta nueva etapa de su vida pero eso si, siempre con esa gran sonrisa que queda como el recuerdo de lo bella que puede llegar a ser.