Larissa Riquelme enamora con sensual bailecito en redes sociales

La modelo paraguaya Larissa Riquelme sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales donde no pasa desapercibida gracias a su belleza y sus publicaciones que roban suspiros.

Larissa Riquelme, que también se ha dedicado a la actuación y a la conducción, saltó a la fama durante el Mundial de Sudáfrica 2010 donde fue apodada como “La novia del Mundial”, desde entonces ha ganado aun más fama en redes sociales.

La paraguaya de 36 años no deja de sorprender a sus seguidores y así sea realizando las compras para su hogar, o posando para una revista, Riquelme siempre capta la atención de los cibernautas y en esta ocasión no fue la excepción.

En una de sus más recientes publicaciones en redes sociales, la paraguaya mostró la manera en como realiza sus compras, pero eso no fue todo, ese mismo día grabó un video con un bailecito, el cual compartió en Instagram para el deleite de sus seguidores.

“#paqueselogozen… #bailecito que tanto pidieron Jaja que lo suba….”, escribió Larissa junto al video en donde se le puede ver sacando algunos sensuales pasos de baile con un lindo movimiento de caderas mientras porta un short corto dejando ver sus torneadas piernas. La publicación no paso desapercibida alcanzando los más de seis mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la paraguaya.

Larissa Riquelme se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana con sus más de 1.6 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, además de dar a conocer parte de su trabajo en el mundo del modelaje, pero en todo momento muestra su belleza.

