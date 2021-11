Larissa Riquelme presenta su máxima ternura tras modelar un bañador de Mickey Mouse

Asunción, Paraguay.- Larissa Riquelme celebra sus 36 primaveras pero demostró que en su interior aún existe esa niña que en sus primeros años disfrutaba de las caricaturas y en especial del personaje ficticio de la compañía estadunidense Disney, hablamos el emblemático ratón Mickey Mouse. La maravillosa modelo sintió un hermoso encanto al recordar esos tiempos como infante y como recién ejemplo decidió portar una diseño que va de la mano con lo citado previamente.

La originaria de Asunción, Paraguay ama este sábado 20 de noviembre del presente. En su país natal existe un fantástico calor y unos rayos que dan autorización de vestir con poca prenda y salir al jardín, donde una alberca con agua fría espera en el rincón y la freidora empieza a calentar la comida para ser una tarde familiar y llena de gusto. Lari Riquelme vive ese orgulloso momento y como claridad presentó unas actuales fotografías donde aparece siendo una reina.

La guaraní deslumbró con muy poca vestimenta, de pies a cabeza. Su atuendo que tanto tiempo esperó para vestir fue un bañador con su tono favorito, en rosa, pero no fue todo, pues su vestuario no se encontró libre de ciertos detalles, sino que acapara la representativa imagen del ratón Mickey Mouse, que a ella le brinda una memoria tan asombrosa y que hasta el día de hoy puede inculcar ese amor por el mejor amigo de los niños con sus bellos hijos.

Larissa Riquelme fulgura en muy poca prenda

Instagram larissariquelme

Primero le tocó a Larissa ver al personaje principal de Disney junto a sus padres y ahora su encantadora vida le permite observarlo ahora como mamá, acompañada de sus dulces y hermosos niños, que cada día impulsan a la paraguaya a ser mejor cada día, tras recordarle en todo instante que es la mejor mamá del planeta. Esas palabras llegaron a su corazón y por ende utilizó este bañador que le quedó magnífico.

El propio detalló su verdadera escultura y no habrá más que referir que su preciosa complexión es tan maravillosa que no existe un solo aspecto que no sea fino y hermoso en el cuerpo de Larissa Riquelme. Sus fotos que publicó en menos de una hora de tener esta nota la oportunidad de encontrarse en la sección deportiva de Debate acumula 200 mil "likes" y un valor indefinido de 134 mensajes de amor, que llegan desde el corazón de sus 1.7 millones de seguidores en redes sociales, mismos que Larissa celebra en su vigente publicación.

Larissa Riquelme enamora con bello bañador

Instagram larissariquelme

"Hola 1.7 millones. Soy fan de la humildad, sencillez y las pequeñas cosas...! Infinitas gracias por tanto amor que me dan, aquí andamos creciendo, dando lo mejor de mi para todos ustedes, con amor Larissa Riquelme", escribió la oriunda de Asunción mientras obsequió cinco imágenes, en las cuales posa a su más bello estilo en la pequeña cabañita de su jardín, presumiendo sus cualidades y cada una de sus propiedades originales.

Larissa Riquelme encantadora en bañador

Instagram larissariquelme

Leer más: Daria Klishina luce su hermosa figura en bañador