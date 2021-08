Larissa Riquelme sorprende con espectacular figura en redes sociales.

La modelo Larissa Riquelme no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza y linda figura que vuelven locos a cualquiera.

Larissa Riquelme se ganó gran popularidad en redes sociales por robarse los corazones de los aficionados al futbol en el Mundial de Sudáfrica 2010 dónde fue nombrada la “Novia del Mundial”.

La paraguaya sigue dedicándose al modelaje y en cada una de sus publicaciones deja ver su belleza, además de su gran carisma que la han llevado a alcanzar los más de 1.6 millones de seguidores en Instagram.

En esta ocasión Riquelme encendió las redes sociales al dejar ver su espectacular figura luciendo un top rosa y una faja en color negro resultado la linda silueta de su cuerpo en una selfie.

“Buen día, La fuerza no consiste en ganar. La fuerza consiste en elegir las batallas y decidir no rendirte…”, escribió Larissa en la publicación donde dejó ver su linda figura frente al espejo alcanzando los más de 17 mil me gusta y decenas de comentarios dónde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Larissa Riquelme mostrando su linda figura en redes/@larissariquelme

Larissa Riquelme se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje, pero siempre mostrando su mejor cara y belleza deleitando a sus seguidores en las redes sociales.