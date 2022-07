Las 3 fotos en las que Magaly Chávez demostró que es dueña de una figura envidiable

México.- El nombre de Magaly Chávez se hizo muy conocido en México hace algunos meses, especialmente desde que se hizo pareja del actor y conductor Alfredo Adame, los escándalos de su expareja fueron un punto clave para que ella se tambien diera el salto, aunque ya detrás de ella tiene incursiones en el mundo del teatro y de la televisión, participando en el reality show de Enamorándonos.

La tambien modelo se ha hecho de una carrera en las redes sociales en donde actualmente es una de las líderes pues cuenta con más de un millón de seguidores y no por nada, ya que tiene muy felices a sus fans con la serie de fotos que comparte ahí, y confirmando que es una de las más bellas y con linda figura de las nuevas incluencers. Y más ahora que resulta más atractiva tras su rompimiento.

Hablando de sus redes y sus fotos, Magaly Chávez tiene un don y es ser dueña de una figura de enseño, esto se confirma con los atuendos que se le han visto y es que cualquier color, diseño y hasta los ajustado es algo que le da un plus a su estilo, por ello a continuación te presentaremos 3 de los mejores outfits que la modelo ha usado en los últimos meses y con los que confirma su gran don de la belleza.

De las prendas que más utiliza es sin duda el el conjunto deportivo, su figura es una de sus máximas joyas por lo que es lo que tiene que lucirlo y lo ajustado de sus prendas le da un gran volumen, además de que los ángulos de sus fotos para esa ropa son las ideales para resaltar todos sus atributos. En cuestión de colores cualquiera es una excelente opción para ella.

La ropa deportiva resalta sus encantos | Foto: Instagram Magaly Chávez

La tambien empresaria de 36 años sabe que la edad es un tema relevante y por ello tambien tiene algunas prendas que van muy acorde a ello, nada tan revelador pero que al mismo tiempo es muy agradable a la vista, en este rubro pueden entrar los vestidos de gala, para una simple salida o incluso los que son algo coquetos con aberturas llamativas para destacar sus atributos.

Su gran auge en las redes sociales se debe a que con su belleza y la polémica que la envolvió formó una gran dupla que le ha sabido sacar provecho al máximo. Lo que si ha dejado claro que el tema de los trajes de baño no son algo que en sus redes se encuentren de forma sencilla, hay algunas cuentas para el deleite de sus fans pero no tiende a compartir mucho de ese estilo, aunque las que se pueden ver no tiene nada que pelearle al resto de sus publicaciones.

Los vestidos son otros de los atuendos más aplaudidos para la modelo| Foto: Instagram Magaly Chávez

Magaly Chávez actualmente tiene poco más de 1.6 millones de seguidores, su última gran aparición en televisión fue el programa de TV Azteca, "Soy Famoso ¡Sácame de aquí" en donde se dio el boom con el rompimiento con su expareja. Ahora solo se ha dedicado al tema de las redes y mantiene algunos proyectos más en proceso.