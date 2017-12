Las Mayores siguen en los planes

Objetivos claros.

Fueron ocho años los que Willie Romero estuvo en las Ligas Menores esperando una oportunidad para jugar en las Grandes Ligas pero el llamado nunca llegó, ell sueño de llegar al mejor beisbol del mundo no se hizo relizad como pelotero activo pero el deseo de ser parte de ese prestigiado beisbol no ha salido de los planes puesto que el venezolano ahora se enfoca a hacer todo lo posible por cumplirlo pero ahora como mánager.

El nuevo estratega de los Mayos de Navojoa piensa que los contactos que se tienen y sobre todo su vasto conocimiento podrían ser importante para ver cumplido esa ambiciosa meta.

Por lo pronto la organización Gigantes de San Francisco ya le hizo un llamado y terminando su compromiso con los sonorenses en la Liga Mexicana del Pacífico, el ex jardinero hará el viaje a tierras estadounidenses para iniciar ese proceso.

Afortunadamente se me abrió esa puerta, me llegó esa oportunidad y voy a trabajar allá, voy a aprender, voy a crecer y se que es un gran sacrificio el estar allá, es un beisbol muy diferente pero hay que hacerle la lucha, quiero llegar a manejar allá o por lo menos ser couch de alguna organización. Las recomendaciones me sirvieron mucho y Alan Zinter y David Bell me hicieron el llamado, ya tuvimos algunas entrevistas con ellos y afortunadamente las cosas se están dando. Voy a iniciar como coach de bateo con el equipo de San José en clase A fuerte y me seguiré preparando para lo que salga.

¿Qué tipo de mánager te consideras?

Pienso que el material o la versatilidad que tú tengas es lo que te dirá como juegues. A mi me gusta mucho correr, la agresividad, el beisbol pequeño, el buscar la base extra, creo que lo que tú tengas hay que usarlo. Po ejemplo ahorita está muy de moda el jonrón pero no todos los equipos pueden dar jonrones, entonces tienes que usar lo que tienes en tus manos y hacer lo mejor posible con lo que hay.

¿En tu paso como pelotero activo, incluso ahora como dirigente has llegado a admirar y reconocer la forma de trabajar de algún mánager?

La verdad si, por ejemplo está el caso de Joe Maddon por la manera como dirige y cómo deja ser a los peloteros yo creo que eso es importante, él y otros son gente que han hechos cosas buenas por la forma como respetan a los jugadores, pero yo no trato de imitar a nadie porque el equipo es lo que marca la pauta, depende del equipo que tengas vas a hacer el trabajo dándole la importancia también a lo que el equipo o la organización necesita y siempre tratar de que el ambiente sea bueno, eso es lo más importante para mí.

¿Qué nos dices de lo que hiciste como pelotero?

Yo jugué 22 años planeando llegar a Grandes Ligas y nunca se dio, para bien o para mal, pero puedo decir y me siento afortunado de haber tenido una carrera exitosa, fui un jugador de .300 para adelante, hice un poquito de todo, trabajé duro para mantenerme tanto tiempo jugando, jugué mucho tiempo aquí en México y en Estados Unidos.

¿Qué opinas de tu llegada a Mayos de Navojoa?

Muy contento de estar aquí en un nuevo reto en mi carrera y manejar a un equipo que muchos lo califican de bajo perfil pero creo que Mayos de Navojoa es un gran conjunto, una gran organización que puede ganar, los muchachos han hecho un buen trabajo y se ha mantenido ahí a pesar de tantas cosas que hemos pasado, creo que hemos venido de menos a más que es lo importante.



¿El llegar a suplir a un personaje tan importante en el beisbol mexicano como lo es Matias Carrillo cómo lo tomas?

El trabajar en México es muy importante para mí porque siempre he creído que este país es un trampolín muy importante para muchos. Yo jugué por una gran parte de mi carrera aquí y por eso es un país que aprecio mucho. Lo de Matias Carrillo cada encomienda que tú tienes es un desafío, un gran reto y siempre he dicho que los nombres no tienen nada que ver en el trabajo que tu tienes, en lo que te desempeñes, se de la gran responsabilidad que él tenía porque aquí en el Pacífico hay que ganar, aquí no se puede desarrollar, se quien es Matias, jugué con Matias y lo respeto mucho y pues desafortunadamente Matias no está aquí, ahora estoy yo y pues yo sigo aprendiendo, yo siento mucho respeto hacia el mexicano y creo que hay que aprovechar las oportunidades que te lleguen. Para mí es una bendición estar aquí.