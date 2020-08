Las apuestas más extremas de "El Loco" Valdés y Sergio Corona en un Clásico Nacional

Ciudad de México.- No hay partido en México que paralice al país que no sea el Clásico Nacional, solo dos aficiones esperando el triunfo de su club. Eso lo entendió muy bien Manuel "El Loco" Valdés quien sabía que la pasión no solo podía quedarse en los estadios y que también debía sentirse fuera dando un toque emocionante con algunas apuestas. Por muchos años esa fue la manera de divertirse con su compañero Sergio Corona seguidor del Rebaño.

Cuando la edad permitía a ambos comediantes realizar cierto retos, siempre se les vio días antes del Clásico entre Chivas y América organizando sus famosas apuestas, que iban desde ponerse la camiseta del ganador hasta simular trabajar en la calle buscando "clientes". Esta tradición no fue de solo un par de años y es que desde 1976 ambos personajes iniciaron con sus divertidas apuestas.

El paso de los años evidentemente fue dando un toque cada vez más fuerte a dichas apuestas, era tan fuerte su amor por sus clubes que no importaba la realidad de ambos equipos, si jugaban bien o no, lo importante era tener ese toque especial que las personas comenzaron a querer y que esperaban con ansias cada que se acercaba un Clásico.

De las más fuertes y recordadas por ellos mismos en su momentos y los aficionados, fue cuando América ganó el juego y El Loco Valdés mandó a Sergio Corona a una esquina vestido de mujer, solicitando "clientes". Para ellos fue una de las más divertidas, así lo relataron en el programa Hoy hace algunos años donde se les preguntaba si en verdad era amigos o rivales.

En otra ocasión el ganados fue Sergio Corona y lo que hizo fue mandar a Valdés a Paseo de la Reforma a bailar y a quitarse la ropa frente a las personas que por ahí pasaron, pero cuál fue su sorpresa cuando El Loco Valdés se quedó solo en una tanga lo que dio mucha gracia a las personas pues era algo que no estaba planeado.

Y así como eras han sido muchas en los 42 años que estuvieron realizando apuestas. Oficialmente la última apuesta que se registró fue en 2018 cuando Manuel "El Loco" Valdés comenzó a tener problemas de salud, por lo que ambos comediantes tuvieron que parar su tradición por un tiempo, desde entonces no se volvió a realizar una. Hoy 28 de agosto justamente en el 4to año luctuoso de Juan Gabriel muere el comediante Manuel Valdés a causa de cáncer que lo comenzó a molestar desde 2017.

Sus apuestas duraron 42 años iniciando en 1976 | Cortesía

Justo dentro de 5 jornadas más, aproximadamente un mes se jugará una edición más del Clásico entre Chivas y América. Recientemente el Club América ha emitido un comunicado despidiendo a uno de sus más grandes aficionados de muchos años.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Manuel "El Loco Valdés". Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares. Q.E.P.D.", se puede leer.

