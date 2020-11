Las dos caras del Real Madrid en la temporada no preocupan a Zinedine Zidane

Madrid.- El Real Madrid en LaLiga es uno pero fuera es completamente otro, así se ha dejado ver el cuadro merengue en sus primeros 9 partidos tanto de su liga como de Champions League y todo parece indicar que para Zinedine Zidane todo es totalmente normal pues prefiere no hablar de la irregularidad y se centra en el buen paso del equipo en España.

Apenas este sábado el Real Madrid le ganó al Huesca con algo de dificultades pero al fin de cuentas sacó el resultado que lo tiene como líder y aun con partidos menos. Esto ha maquillado un poco las actuaciones en la Champions en donde no ha podido encontrar el buen funcionamiento o por lo menos lo que lo hace ganar en LaLiga, ligando una derrota y un empate que estuvo a nada de ser su segundo descalabro.

Tras la victoria ante el Huesca, Zidane tuvo una conferencia de prensa en donde explicó que el equipo tuvo dificultades al ganar pero se va satisfecho por lo logrado y más por los 3 puntos que consiguieron dejando de lado las criticas que han recibido por lo antes mencionados.

"Creo que lo mejor del partido es haber ganado. Era como una final. Había que sumar y sumamos tres puntos, muy importantes. El partido no ha sido perfecto, per son cuatro goles", dijo Zidane. "La situación es un poco rara y necesitamos mucha energía porque lo de fuera no ayuda", agregó el francés.

La luz que ve Zidane para los siguientes partidos está sobre los hombros de Eden Hazard quien justamente este sábado regresó a la titularidad y marcó su segundo gol con el Real Madrid apenas en poco más de un año. Asegura que deben llevarlo con calma para que los minutos que juegue sean productivos pues conocen su calidad y tenerlo a punto ayudaría mucho a su meta.

Vinicius Jr de los más criticados durante la semana tras lo dicho por Benzama | Foto Twitter Real Madrid

Si bien los resultados en el equipo merengue no son los esperados en todas la competencias y recientemente con la polémica vivida tras las declaraciones de Karim Benzema sobre su compañero Vinivius Jr las cosas se pusieron tensas pero no pasó a más pues ambos jugadores han compartido campo luego de ese momento, por su parte el brasileño ha guardado silencio y no ha dicho nada al respecto.

Aun con todo, para el francés lo único que deben mejorar es la defensiva y tener un poco más de efectividad al ataque pues las oportunidades las han logrado, "Debemos mejorar defensivamente, y arriba hemos tenido ocasiones. Tenemos que estar contentos. Sabemos que lo podemos hacer mejor y es lo que vamos a intentar hacer", finalizó Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane espera la mejora de su equipo en los siguentes partidos | Foto Twitter Real Madrid

Los siguientes dos partidos son fundamentales en su camino a la mejoría. El primero es el más importante pues necesita los 3 puntos para no complicarse más su pase a la siguientes fase de la Champions League, este martes 3 de noviembre se mide ante el Inter de Milan, si bien los dos equipos ocupan la parte baja del Grupo B la escuadra italiana viene de jugar una final de Europa League y en su liga es de los líderes.

Mientras que será hasta el siguiente domingo 8 de noviembre cuando se vuelve a ver las caras con un equipo español, y será el Valencia con el que podría tener una nueva victoria de suma importancia para seguir teniendo la distancia que actualmente mantiene con el Barcelona de 8 puntos en apenas 8 jornadas pero con algunos duelos pendientes para ambos equipos.