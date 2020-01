"Las grandes ligas son el objetivo".- Isaac Rodríguez

Los Mochis, Sinaloa.- El infielder hermosillense Isaac Rodríguez ha logrado cosas muy buenas en los últimos años en el beisbol profesional en México y el más reciente es la conquista de bateo en la actual campaña de la Liga Mexicana del Pacifico defendiendo gallardamente la franela verde de los Cañeros de Los Mochis.

Buenos frutos.

El versátil jugador se encuentra en su cuarto año con el equipo de casa después de ser el Novato del Año en la edición 2016-2017, iniciando con ello una carrera que hasta el momento ha sido de lo más exitosa.

Fue a los diez años de edad cuando Isaac Rodríguez se trasladó a Florida en Estados Unidos a cubrir su educación escolar y cuando se encontraba en la Universidad es cuando decidió dedicarse al beisbol en una difícil decisión ya que también fue un deportista exitoso en otras disciplinas como natación, basquetbol y futbol. Algunos busca talentos se le acercaron y fueron los que terminaron de convencerlo de que el beisbol era su mejor opción.

“La disciplina que me enseñaron en Estados Unidos ha sido muy importante en mi carrera. El saber cómo alimentarte, como entrenarte y como prepararte ha sido clave en lo que he logrado, ya que además de estar en excelente condición física también me ayuda y me da la confianza suficiente para hacer mi juego”, dice el jugador de Cañeros en entrevista concedida a EL DEBATE en el dogout de la escuadra verde minutos antes del tercer partido de la serie de play-offs de la Liga Mexicana del Pacifico contra Charros de Jalisco.

Después de lograr el premio “Baldomero –Melo- Almada” como Novato del Año en la Mex Pac y ganar sendos cetros de bateo en Liga Mexicana de Verano (Toros de Tijuana) y en Liga Mexicana del Pacifico en solamente cuatro años, el éxito ha llegado rápidamente para el brillante jugador sonorense pero estos logros no lo marean, sigue siendo el mismo pelotero humilde, sencillo y amigo de quien se le acerca y sus pensamientos están ahora enfocados a tratar de hacer una carrera en Estados Unidos que lo lleven a obtener una oportunidad en Grandes Ligas.

Ya tengo 28 años y sé que no es fácil un llamado pero creo que puede salir algo por ahí. Mientras, vamos a seguir haciendo nuestro juego tratando de ser lo más productivo para el equipo”.

Del campeonato de bateo con Cañeros de Los Mochis, Rodríguez Salazar comentó que “ha sido algo grandioso, pero es un logro en conjunto porque el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico y directiva ha sido clave para eso”.