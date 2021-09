Las palabras de Carlos Salinas de Gortari que marcaron a Julio César Chávez en su carrera

México.- La historia de la amistad de Julio César Chávez y el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari fue cuestionada por muchos años, incluso en la actualidad se le sigue viendo como algo sumamente raro pues el historial del exmandatario no dejó un buen recuerdo, aún así Julio lo ha defendido y a revelado que son muy buenos amigos hasta la fecha.

No por nada el mismo exboxeador fue parte de las campañas de Salinas de Gortari para llegar a la presidencia en 1988. Pero su amistad era muy solida pues todo inició gracias a un comentario de la mamá del político que le pidió a su hijo conocer a Julio para que le ayudara en su lanzamiento para el puesto popular y así fue como inició su gran amistad.

Pero de las pocas cosas que se saben al fin el mismo Julio César Chávez reveló y es que recibió mucha ayuda de Salinas una vez que ya era presidente, ya que conocía que se codeaba con los más altos capos del narcotráfico pero nunca se le fue relacionado en algún acto delictivo, incluso el mismo Julio reveló que le llenaba la cabeza con muchos consejos para su cuidado.

"El sabía que yo no tenía nada que ver con el narcotráfico, pero él siempre me me dijo cuídese, usted vale mucho para la gente. Usted es el único deportista de toda la historia que lo quiere la gente baja, la gente media y la gente alta", esas fueron las palabras que ayudaron a que Julio jamás se relacionara con el narcotráfico y que a la fecha le han seguido funcionando para no cometer algún error que le pueda costar su vida.

Salinas de Gortari y Julio César Chávez son muy buenos amigos hasta en la actualidad | Foto: Especial

Agregó que Carlos Salinas de Gortari lo veía como uno de los mejores deportistas de México y que así deberían verlo las personas que aspiraban a ser como él, el cariño entre los dos personajes fue y sigue siendo mutuo por lo que le tiene un lugar en su corazón a pesar de todas las investigaciones que hay detrás del expresidente.

Julio César Chávez acató el consejo y aunque sí tuvo relación con algunos capos, nunca se vio involucrado con el trafico o la venta, eso gracias a que tambien esas personas respetaron al boxeador y nunca le obligaron ha hacer nada en contra de su voluntad ya que todos era verdaderos fans del "Gran Campeón Mexicano".