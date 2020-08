Las peores derrotas de Pep Guardiola en su carrera

El español Pep Guardiola sufrió una dolorosa caida en cuartos de final de la Champions League ante el Lyon de Francia, lo que pone la lista de fracasos del DT aún más extensa.

No es la primera vez que un equipo del técnico español sufre una abultada derrota. En los últimos años ha dirigido Barcelona, Bayern Munich y ahora Manchester City, en todos estos clubes ha sufrido derrotas que lo eliminaron de la Champions League.

Guardiola ha ganado en su palmarés dos orejonas, y es considerado uno de los mejores técnicos en el futbol internacional, pero al momento la derrota del Manchester City calo hondo en el ambito mundial.

Guardiola suma ocho años sin pisar el lumbral final de la Champions League, la suerte no ha estado del lado del español, ha dirigido grandes equipos como el Barcelona, Manchester City y el Bayern Munih, pero Pep se ha quedado en el camino.

Guardiola ganó su última Champions en 2011 con el Barcelona, pero en su último curso en el Camp Nou cayó derrotado en las semifinales habiéndose gastado ese curso 63 millones. Cierto es que la base del Barcelona ya estaba, por lo que los grandes gastos vendrían en los años siguientes.

En esos tres años en el Bayern Munich de la Bundesliga, el español Pep Guardiola de nuevo fracasó en la Champions League. En la Bundesliga se paseó, pero a la hora de la verdad, en su lucha por la Orejona, Real Madrid, Atlético y Barcelona le dejaron con las ganas en las semifinales.

781 millones de euros es lo que vale toda la plantilla del Manchester City, cantidad que no le valio para llegar a la gran final de la Champions, enfrente tuvo a un equipo que no vale ni la mitad de lo que cuesta en Man City, curioso, Guardiola se ha considerado como uno de los técnicos que esxige fichajes caros, pero a la fecha tanto dinero gastado no ha valido la pena en la inversión de los clubes que ha dirigido.

