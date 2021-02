Las tristes y dolorosas palabras de Neymar tras su lesión

París, Francia.- “La tristeza es grande, el dolor inmenso y el llanto constante”, afirmó este jueves Neymar tras conocer que estará un mes fuera de los campos por una lesión causada por la entrada de un rival, y cargó contra la dureza del futbol francés y las críticas que recibe: “No sé cuánto tiempo voy a aguantar”.

La estrella del París Saint-Germain Neymar, que conoció este jueves su baja para la visita al FC Barcelona el martes, debido a una lesión que le tendría fuera de la competición un mes, compartió en redes sociales su “gran tristeza” e “inmenso dolor” por este nuevo contratiempo.

“Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al futbol”, escribió el futbolista en Instagram.

Visiblemente molesto con la dureza que los rivales emplean contra él, el brasileño aseguró que su único deseo es “ser feliz jugando al futbol”.

A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste”, añadió.

“Me pone muy triste escuchar a jugadores, entrenadores y comentaristas, o a cualquiera, decir que tengo que aguantar, que me tiro, que me quejo demasiado o que soy un mimado. Sinceramente, eso me entristece y no sé hasta cuándo lo soportaré. Todo lo que quiero es ser feliz jugando al futbol. NADA MÁS”, concluyó en su mensaje.

Mensaje de Neymar tras sufrir su lesión en el partido de la Copa de Francia/EFE

Neymar aludía a las declaraciones del entrenador del Caen (2ª división), Pascal Dupraz, que tras el partido de treintaidosavos de final de la Copa de Francia del miércoles (victoria del PSG por 1-0) le reprochó sus quejas.

Pascal Dupraz, dijo sobre la eliminación de su equipo de la Segunda División en la Copa después de que, en su opinión, el árbitro no pitara un penalti cometido por el PSG: “No voy a llorar, le dejo eso a Neymar”.

Neymar se dañó por un golpe en el partido en Normandía y sufre “una lesión del aductor largo izquierdo”, indicó el PSG, que evaluó su tiempo de baja en unas cuatro semanas.

Eso hace que el astro brasileño sea baja principalmente para el importante partido del martes de la próxima semana en el estadio del FC Barcelona, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Neymar quejándose del dolor por su lesión en la Copa de Francia/EFE

Es la tercera vez que el brasileño, el jugador más caro de todos los tiempos, se pierde por lesión una cita importante de la Champions League desde que en 2017 fichó por el PSG procedente del Barcelona, tras el pago de 222 millones de euros.

En 2018 no pudo disputar la vuelta de los octavos de final contra el Real Madrid y al año siguiente también se perdió esa misma eliminatoria frente al Manchester United. En ambos casos, el PSG fue eliminado.

Tanto el jugador como su entorno, en concreto su padre, se han quejado en múltiples ocasiones de la dureza con la que le tratan los rivales y de la falta de protección del cuerpo arbitral contra ese tipo de entradas.