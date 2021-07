Laura Melandri posee un verdadero camino al alma a través de sus bellos ojos

Italia.- Laura Melandri no solo es una jugadora de voleibol destacada si no que tambien es una mujer totalmente bella, su delgada figura hace juego perfecto con su profesión. Pero hay algo más que aunque no lo guarda es un tesoro y esos son el par de ojos claros que le fueron concedidos.

A través de sus redes sociales, Laura Melandri deja claro que uno de sus atractivos es especialmente sus ojos, dos perfectos ojos de color verde muy claro que muchos han llegado a pensar que es así como puede verse el alma de una persona y es que es inevitable no mirar sus ojos.

Si bien la misma Laura Melandri no explota esa cualidad, siempre que pueda deja alguna fotografía de sus ojos para el deleite de sus miles de seguidores quienes si disfrutan de poder apreciarlos de más cerca.

La jugadora de voleibol italiana una de las más bellas en la liga local y es que a diferencia de lo que muchas otras compañeras hacen, Melandri no necesita ninguna gota de maquillaje ya que su piel es totalmente perfecta al natural algo que le da un plus a su apariencia y que le ha ayudado cuando debe salir al campo ya que aunque no lo quiera es de las más bellas.

Y ese talento acompañado con belleza y carisma le han dado una nueva oportunidad de brillar en la liga italiana, recientemente Laura Melandri fue anunciada como jugadora de Bartoccini Fortinfissi Perugia.

La nacida en Lugo de Romagna en 1995 se incorporará a su nuevo equipo en los siguientes días para iniciar la pretemporada de cara a una campaña en busca del título.

