Lautaro Martínez busca cerrar temporada con un título europeo con miras a un nuevo destino

Alemania.- El delantero argentino del Inter de Milan, Lautaro Martínez vivirá su primera final europea con el Inter de Milan conjunto que no estaba presente en una hace ya bastante tiempo. El ariete tuvo una entrevista con UEFA antes de que este día donde explicó que la final ante el Sevilla no será nada fácil y dice respetar la trayectoria del equipo español en la competencia.

Inter quien no es un equipo desconocido en esta etapa pues ya ha conquistado en 3 ocasiones la copa se prepara de todas las formas para medirse ante el mejor equipo de la competencia quien ostenta 5 campeonatos con 5 finales jugadas y evidentemente todas ganadas.

"El Sevilla es un rival duro, que presiona y juega un gran fútbol. Por eso está en la final. Debemos estudiar, entrenarnos y prepararnos como lo hemos hecho para todos los partidos anteriores. Tenemos que limitar sus puntos fuertes", dijo para UEFA.

"Alcanzaron muchas finales, no es casualidad, significa que son un equipo serio, un equipo que juega bien. Debemos estar concentrados en nosotros mismos", añadió.

Romelu Lukaku y Lautaro Martínez son la mejor dupla del torneo | Twitter Inter de Milan

Lautaro vivirá su primera final en Europa en torneos de UEFA, su llegada al futbol italiano no tiene mucho pero su gran desempeño con el club de Milan más sus participaciones en la Selección de Argentina han comenzado a cautivar a otros equipos para que se interesen en él. Y en caso de ganar este título su valor en el mercado pudiera aumentar y significar una buena inversión de parte el Inter y para los equipos interesados.

El principal conjunto que ha buscado desde hace ya unos meses al argentino es el Barcelona, y justo ahora que se encuentra en una reestrcturación de plantilla podría ser una opción más que clara para la salida que preparan de Luis Suárez.

Si bien Lautaro Martínez no es de los jugadores que levante polémica no ha mostrado desagrado por la posibilidad de llegar al conjunto Culé, incluso el mismo entrenador del Barcelona que espera que se pueda hacer su traspaso para tener un equipo competitivo.

Martínez es el hombre gol del Inter y se encuentra en buen momento | Twitter Inter de Milan

Por su parte el Inter de Milan que después de muchos años está volviendo a los lugares donde dejó de aparecer por más de 10 años cuenta con el futbolista para la siguiente campaña, aunque saben que ante la crisis provocada por la pandemia si algún club ofrece una buena oferta el futbolista podría irse. Los rumores de la posible llegada a la ciudad de Milan del español Diego Costa suman incertidumbre de una posible salida de un delantero importante ya sea del Inter o del Milan.

El mismo Lautaro consideró que su crecimiento en el club y como futbolista se lo debe a su entrenador Antonio Conte, le agradece por su paciencia y la forma en la que lo ha ayudado a cambiar su mentalidad.

"Siempre le estaré agradecido a Conte. Es un entrenador que se fía de mí y que me ha ayudado a crecer. Me ha ayudado a cambiar de mentalidad. No lo ha hecho sólo conmigo, lo ha hecho con todo el grupo", finalizó.

El partido de este viernes ante el Sevilla iniciará en punto de las 13:00 hrs tiempo del centro de México, las señales donde podrás ver el partido totalmente en vivo es por ESPN y Fox Sports, también podrás seguir el Minuto a Minuto a través de nuestra página DEBATE.COM.

