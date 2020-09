Lautaro Martinez vuelve a ser objeto de deseo para el Barcelona; ofrecen 65 mde y jugadores

Barcelona.- Se han encendido de nuevo las operaciones para poder llevar a Laurato Martínez al Barcelona. Ahora el conjunto catalán con un poco más tranquilo en temas relacionados con Lionel Messi, puede darse un momento para negociar. De acuerdo con medios españoles el Barcelona ofrecería 65 millones de euros más un elemento que por ahora se desconoce quien podría ser.

Puntualmente del diario Sport de España, ha revelado que los directivos del Barcelona visitarán al Inter de Milan en los siguientes días para iniciar las conversaciones por el jugador. Si bien no es algo nuevo el interés del Barcelona por hacerse de los servicios del argentino, en ocasiones pasadas no se pudo realizar pues el jugador y el club tenían en mente otras metas.

La cantidad que estaría solicitando el Inter para poder ceder a Martínez ronda en los 85 millones de euros algo por arriba de los que el Barcelona ofrecería con 65 millones más un futbolista que completaría esa suma. Actualmente no se ha hecho una oferta oficial pero es seguro que buscarán poder llevar. Además en reiteradas ocasiones el futbolista ha declarado que podría ser una buena experiencia por el hecho de compartir cancha con Messi.

La buena relación con Messi en la selección podría hacer que Lautaro acepte | Jam Media

Barcelona aunque ya dieron a conocer que futbolistas como Luis Suárez y Arturo Vidal no entran en planes del entrenador Ronald Koeman aun no se marchan del equipo pues esperan la oportunidad de un nuevo equipo. Siguiendo los caminos ese futbolista que el Barcelona podría ofrecer al Inter sería el uruguayo Luis Suárez si este no llega a conseguir su pase a la Juventus.

Fuera de Laurato Martínez no se ha escuchado la posibilidad de un delantero diferente, aunque también estaría en la mira Memphis Depay quien en los últimos días ha sido una constante en los medios españoles. Recordando que el jugador fue una constante para Koeman mientras estaba como entrenador de la Selección de Holanda por lo que sería más fácil convencerlo.

Ambos futbolistas culminaron sus temporada de la mejor manera, tal vez no con el título pero si con una gran rendimiento. Por su parte Lautaro Martínez metió al Inter a la final de la Europa League que perdió ante el Sevilla. Mientras que el Lyon con Depay alcanzaron las semifinales de la Champions League y se fueron eliminados por el Bayer Munich.

