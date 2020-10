Le advierten a Mike Tyson el grave riesgo que hay por pelear a su edad

A sus 54 años de edad, el leyendario excampeón de mundial de los pesos pesados, el estadounidense Mike Tyson corre el riesgo de sufrir una grave lesión cerebral cuando enfrente a su compatriota Roy Jones Jr. el próximo 28 de novienbre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California), en pelea de exhibición, advierte el neurólogo Luke Griggs..

Jones Jr. de 51 años no sube al ring febrero de 2018, mientras que 'Iron Mike', de Brooklyn, Nueva York., no pelea desde que anuncio su retiro de los cuadriláteros en 2005, ni tampoco había estado entrenado boxeo hasta hace apenas unos meses, cuando se puso a las órdenes de Rafael Cordeiro, conocido preparador de Artes Marciales Mitas (MMA, por sus siglas en inglés).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todavía es una incognita a qué grado se tomarán en serio esta contienda ambos veteranos púgiles, y algo que preocupa es cómo especialmente pueda asimilar los golpes Tyson, quien lleva un largo tiempo alejado de los encordados.

Pero aunque Tyson es mayor, los dos protagonistras corren el mismo riesgo, tal como lo considera el l neurólogo Luke Griggs, subdirector ejecutivo de Headway (asociación de lesiones cerebrales británica), quien afirmó que dicha pelea podría dejar consecuencias "peligrosas" para ambos excampeones mundiales.

"Cuando todos envejecemos, nos volvemos más vulnerables y nuestros cerebros tardan más en recuperarse de cualquier lesión", dijo Griggs a Sky Sports,

A respecto apuntó: "El cerebro no es diferente. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para recuperarse después de cualquier tipo de trauma y, a medida que envejecemos, eso disminuye. No hay una edad establecida en la que eso suceda y no hay nada que prediga lo que sucederá, pero a medida que envejecemos nos volvemos más vulnerables".

Especialistas externó que además de esa vulnerabildad, las velocidades de reacción son más lentas, conforme avanza la edad.

El neurólogo británico abundó que aunque estos peleadores cuando tenían 20 años eran capaces de esquivar golpes, la realidad es que ahora van a necesitar de mucha habilidad para evitar los impactos se lanzen o bien "puede ser que sean más propensos a no poder hacerlo para defenderse".

Por eso es que preocupa que suban el ring ante el serio riesgo de salir dañados.

Señaló que los aficionados al boxeo realmente no quieren ver un duelo ganado por la vía de los puntos o una exhibición, "quieren ver la sangre y creo que si alguno se queda quieto, el otro le golpeará en la cabeza e intentará causarte daño. Creo que la capacidad de mantener la calma, y sé que es solo una exhibición, pero no estoy seguro de que vaya a suceder así".

Indicó que en el intercambio de golpes y por la fortaleza que aún conservar los boxeadores, cualquier golpe en la cabeza puede ser potencialmente fatal, "esto es simplemente peligroso y está mal"