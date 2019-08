Le dan calurosa bienvenida a Briseida Acosta

Sinaloa.- Un gran recibimiento tuvo hoy la taekwondoin Briseida Acosta Balarezo en San Pedro, Navolato, por parte de las autoridades, familia, amigos y niños y jóvenes que practican este deporte marcial.

El presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez, le dio la bienvenida a la seleccionada nacional quién ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Juan José Acosta y Alma Rosa Balarezo, no podían faltar al evento donde su hija Briseida fue colmada de felicitaciones y abrazos por haberse coronado en la justa continental.

"Me siento muy orgullosa y contenta por lograr esta medalla de oro Panamericana y que me motiva para buscar mi sueño, que es representar a México en unos Juegos Olímpicos. Agradezco mucho este recibimiento que me da el gobierno de Navolato", dijo la taekwondoin.

Briseida Acosta muestra su medalla de oro. Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Acosta Balarezo dijo que ojalá las autoridades apoyen más a los niños para que algún día puedan alcanzar sus sueños de ser campeón panamericano, mundial y olímpico.

Niños taekwandoistas fueron a visitar a la medallista. Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Briseida recibio una placa de reconocimiento por el logro en Lima 2019 y poner en alto en nombre de Navolato y de México en esta magna justa.

Mencionó que este año tiene planeado participar en algunos eventos de Grand Prix y abiertos para tratar de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.