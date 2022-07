¡Le dice adiós! Rafael Nadal se retira de Wimbledon por lesión

México.- Rafael Nadal sorprendió al mundo del tenis este jueves al revelar que se retira de las semifinales de Wimbledon luego de una clasificación espectacular y todo debido a una lesión en la zona abdominal que le impide seguir en competencia dejando el camino libre al australiano Nick Kyrgios para que avance sin problemas en busca del título.

El español que se había sobrepuesto de gran manera en las rondas previas no se pudo presentar a su entrenamiento este jueves lo que ya encendió las alarmas, horas más tarde se confirmó de propias voz que no la parece buena idea seguir en competencia si no está al 100% y que si quiere poder continuar con su carrera era mejor que se retirara a tiempo y no tener un esfuerzo que le podría perjudicar más adelante.

"Tengo una rotura abdominal, en el musculo y tengo un riesgo de empeorarlo, llevo todo el día y toda la noche dándole vueltas a la situación y llegué a la conclusión de que es imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. No tiene sentido intentarlo. Si sigo la lesión va a ser peor, estoy muy triste", dijo el tenista en conferencia de prensa este jueves.

Rafael Nadal se retira de Wimbledon | Foto: Captura

Destacó que en esta ocasión no tuvo ninguna charla con su familia y es que aseguró que era una decisión personal y que así la tomó y está contento con ella, "No me han tenido que convencer. Al final, como siempre he intentado escuchar a todos, escuchar sus opiniones. Es una decisión personal, de analizar todo y en el momento particular en el que estoy", dijo el español.

Nadal confirmó que esta lesión le tendrá alejado de las canchas como mínimo de 3 a 4 semanas en donde estará buscando su recuperación, de lo contrario pudo haberse perdido hasta 3 meses si hubiera accedido a jugar poniendo más en riesgo que un simple pase a la final.