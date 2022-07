¡Le dicen que no! Bayern Munich vuelve a rechazar a Cristiano Ronaldo

Alemania.- Con la salida de Robert Lewandowski del Bayern Munich los embates para que Cristiano Ronaldo pueda llegar al equipo alemán se han destapado una vez más pero desde los altos mandos del equipo le han puesto un alto en seco a estas posibilidades y es que por segunda ocasión han dado una negativa para que el jugador pueda llegar al club por lo que se le cierran totalmente las puertas del club.

Este sábado fue la directiva deportiva el que anunció que Cristiano Ronaldo no tiene cabida en el equipo por que no se adapta a lo que se busca y prefieran evitar generar problemas y situaciones incomodas. En esta ocasión fue Hasan Salihamidzic, director deportivo quien habló y aseguró que no hay posibilidad alguna de la contratación para algo como eso.

"¿Cristiano? Tengo mucho respeto por él, por sus éxitos y por su carrera, pero una vez más, no fue y no es un tema para nosotros" sentenció el directivo. Según han dado a conocer reporteros en Europa, Jorge Mendes sigue insistiendo en clubes relevantes para poder darle un lugar a su jugador quien busca sí o sí poder pelear por un puesto en Champions League para la siguiente temporada.

Por ahora Cristiano Ronaldo no tiene una oferta de ninguno de los clubes que supuestamente estaban buscándolo hace algunas semanas y eso comienza a preocupar tanto al jugador quien de no encontrar tendría que permanecer en el Manchester United la temporada y pelear por primera vez la Europa League, torneo que aún no posee en sus vitrinas pero que no tiene intención de hacerlo.

En lo que respecta a la situación actual del jugador, aún no se presenta a la pretemporada con el cuadro inglés y no se sabe cuándo podrá hacerlo. Se habló de que sería solo un permiso provisional pero es hora que no puede obtener respuesta de un posible nuevo equipo.