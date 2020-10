Le lanza dardo Teófimo López al campeón mundial Devin Haney

El campeón mundial unificado de peso ligero, el hondureño estadounidense Teófimo López afirmó recientemente que acabaría sin problemas con Devin Haney, monarca regular del CMB, en caso de que se enfrenten en los próximos meses.

Después de su victoria ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien era el campeón mundial de la AMB y OMB, López se expresó así cuando le preguntaron a qué peleador le gustaría enfrentar: "No me importa si es el dos veces campeón mundial de correo electrónico", refiriéndose a Haney con quien ha tenido intercambios de insultos en Twitter en los últimos tiempos.

Asimismo López dio su opinión sobre el próximo combate de Haney, que será el 7 de noviembre. "Haney va a pelear contra un Gamboa acabado, que sólo va por un récord que quiere maquillar", comentó el boxeador para descalificar la contienda, de donde saldrá su posible oponente.

Ante la pregunta de que si pensaba que será Haney su próximo rival, López respondió que, "no me importa, no creo que ningún peleador tenga el nivel para enfrentarme, me da igual".

Tras su triunfo ante Lomachenko, Teófimo López mejoró su récord de 16-0, sumó los tres títulos que tenía Lomachenko (15-2) en su poder al cinturón que había obtenido el año pasado. Con su victoria se transformó en el monarca indiscutible de las 135 libras.

Por su parte, Devin Haney, de 21 años de edad, tiene marca profesional de 24-0, con 15 nocauts aplicados. El nacido en San Francisco, California no pelea desde el 9 de noviembre de 2019, cuando venció por decisión unánime a Alfredo Santiago, para retener el cinturón mundial de peso ligero del CMB.