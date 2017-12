Le ponen plazo a Oswaldo Alanís para que defina su futuro

Guadalajara, Jalisco.- El caso de Oswaldo Alanís y Chivas, es el más comentado en el medio deportivo nacional desde los últimos días, pues la situación que vive el futbolista mexicano es muy crítica ya que esto le puede cambiar el resto de su carrera dentro del rectángulo verde ya sea para bien o para mal.

Ante la tensa relación que ya se tiene entre el equipo y el jugador, el cuadro rojiblanco ha dado a conocer el tiempo que tiene el defensa surgido de la cantera del Santos Laguna, para definir su futuro dentro del cuadro tapatío, pues al no llegar a un acuerdo y no haber encontrado acomodo en el pasado Draft del futbol mexicano, Alanís no tendría otra opción más que negociar ya sea con Rayados y Tuzos o con un equipo en el extranjero.

Por eso, a través de un comunicado en sus cuentas de redes sociales las Chivas Rayadas del Guadalajara informó, que el día de ayer jueves 21 de diciembre ambas partes llegaron a un acuerdo de forma conjunta para definir la situación y dieron un plazo de 72 horas para resolver el problema que tanta polémica ha levantado en los últimos días.

“Informamos que el día de ayer (jueves 21 de diciembre del 2017) se llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís y su representante, en donde de forma conjunta se definió un plazo de 72 horas para definir su situación”, se lle el comunicado del conjunto del Rebaño Sagrado.

Con esta fecha establecida por las Chivas Rayadas del Guadalajara, el futbolista mexicano Oswaldo Alanís tendría hasta noche buena y navidad para buscar definir un futuro el cual convenga a ambas partes y así poder encontrar acomodo en un club.

El defensor central ya no entra en planes del equipo luego de que no llegara a un acuerdo por el intento de renovarle su contrato por seis meses más, pues de acuerdo al CEO de Chivas, José Luis Higuera, el futbolista mexicano quería un contrato multianual con el Rebaño, situación en la que no estuvieron de acuerdo y es por eso que se decidió dejarlo "libre".

Si bien la Asociación Mexicana de Futbolistas ha ejercido gran presión debido a esta situación, el propietario de Chivas reveló que estos no tenían idea de la situación, pues aclaró que al no negociarlo el equipo perdería cinco millones de dólares, además reveló que Alanís si tuvo una oferta por parte de los Gallos Blancos del Querétaro, sin embargo, el defensor la rechazó.

Por su parte, el ex futbolista Álvaro Ortíz, presidente de la AMFpro, lanzó una fuerte advertencia si la situación entre Chivas y Alanís no llegaban a buen puerto, pues dijo que "se tomarán otro tipo de medidas".