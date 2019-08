Leandro Cufré admite que se equivocó en derrota de Atlas contra Cruz Azul

El argentino Leandro Cufré, entrenador del Atlas, asumió la responsabilidad de la derrota de este viernes contra Cruz Azul y afirmó que se equivocó al elegir al once inicial.

“Desde el inicio nos sentimos superados por el rival que salió bien. Cuando se pierde, pierde el entrenador porque me equivoqué en el once inicial, es el balance que hago, no le puedo echar la culpa a mis jugadores”, aseveró el técnico en conferencia de prensa.

Atlas sufrió su segunda derrota consecutiva en casa al caer por 0-3 ante el Cruz Azul que le arruinó a los Rojinegros el festejo del 103 aniversario del club.

Cufré aseguró que el equipo visitante fue “muy superior”, sin embargo el Atlas sacó “el orgullo” y buscó llegar al arco rival.

En el primer tiempo fueron superiores y hay que admitirlo, en el segundo tiempo nos encontramos con un penal en contra y con un 0-3 que golpeó en el momento justo. Me quedo con parte del segundo tiempo en el que hubo mucha intención y por momentos el equipo sacó el orgullo e intentó hacer cosas buenas”, declaró.

El Atlas se mantiene en el quinto lugar de la clasificación del torneo y suma nueve puntos de 15 posibles con 3 victorias y dos derrotas.

Leandro Cufré, técnico de Atlas, durante el partido ante el Cruz Azul/Jam Media

Cufré rechazó que su equipo se achique ante equipos con mayor jerarquía como ocurrió con Santos Laguna y Cruz Azul y afirmó que este tipo de partidos deben ser “un aprendizaje” para los compromisos que vienen.

Son equipos importantes con jugadores que desequilibran y tenemos que tener más cuidado para lo que vendrá; es una buena experiencia la de hoy, un buen aprendizaje y hay que asumir cada uno sus errores”, concluyó.

Atlas visitará el próximo sábado al Pachuca en la jornada 6 del Apertura.