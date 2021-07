Leanna Decker sorprende a sus seguidores al mostrar cómo ha sido su embarazo

La modelo estadounidense Leanna Decker que se ha ganado un lugar dentro de las redes sociales gracias a la interacción con sus seguidores, ha cautivado con sus últimas publicaciones durante su embarazo.

Leanna Decker que en sus últimas publicaciones ha dejado ver su belleza con un vientre de embarazo, ha enamorado a cada uno de sus seguidores mostrando cómo pasa la linda etapa previo a ser mamá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La modelo de 29 años que había mostrado su belleza en cada oportunidad y de manera frecuente, no ha perdido la tendencia de sus publicaciones en redes sociales compartiendo con sus seguidores como ha disfrutado su periodo previo a la llegada de su bebé.

Leer más: Lindsey Vonn sorprendió al ser vista sobre un Fórmula-E bastante guapa

En esta ocasión Decker enamoró a sus seguidores al compartir un pequeño video con imágenes de como ha sido su embarazo, iniciando con una fotografía de la prueba de embarazo que dio positivo, imágenes de ultrasonidos y de cómo ha crecido su vientre.

“El viaje hasta ahora ¡Ya eres tan amado, bebé!”, escribió la modelo junto al pequeño video que no paso desapercibido por sus seguidores y en solo unas horas alcanzó los más mil 100 me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Leer más: Ricky Rubio comanda victoria de España en amistoso para Tokio 2020

Leanna Decker se ha caracterizado por compartir parte de su trabajo dentro del mundo del modelaje, así como de su vida cotidiana y entre ello ha mostrado imágenes de su linda etapa de embarazo.

Graban la reacción de bebé comiendo tacos al pastor

Síguenos en