LeBron James se burla de la derrota de Donald Trump con llamativa imagen

Los Angeles.- Este sábado 7 de noviembre, Estados Unidos ha nombrado a su presidente número 46 en su historia siendo Joe Biden el nuevo presidente electo luego de vencer a Donald Trump quien buscaba continuar al frente del país. Ante este anuncio quienes han estado en contra con Donald Trump han aprovechado el momento para iniciar un sin fin de burlas, tal es el caso de LeBron James quien en redes sociales se ha encargado de ello.

Desde días atrás cuando iniciaron las votaciones, el jugador ya comenzaba a mostrar gran inclinación hacia las burlas con videos y publicaciones contra Trump. Hoy solo minutos luego del anuncio fue el momento estelar pues el basquetbolista representó la victoria de Joe Biden con una imagen, en donde muestra a los dos personajes pero evidentemente a Trump siendo derrotado.

En la imagen se puede ver una típica jugada de basquetbol en donde aparecen dos jugadores, uno quien es representado por el rostro de Donald Trump intenta anotar en la canasta pero también aparece Joe Biden en el cuerpo de LeBron James deteniendo con manotazo el balón, haciendo referencia a que le quitó la victoria tal cual pasó con la presidencia. La fotografía no tiene descripción pero ya ha alcanzó más de 6 mil comentarios, 184 mil veces se ha compartido y cuanta con más de 534 mil likes.

Esta "pelea" entre el deportista y el político tiene mucho más tiempo de lo que se puede imaginar pues desde que inició su cargo en la presidencia de los Estados Unidos, pero se hizo más fuerte en días recientes luego de que LeBron apoyara abiertamente a Joe Biden, lo que desencadenó declaraciones retadoras sobre el jugador ante los discursos de apoyo y el tema del racismo en el país.

Burla de LeBron James ante la derrota de Donald Trump | Captura Twitter

Incluso en una reciente entrevista Donald Trupm arremetió contra LeBron James al llamarlo "enemigo desagradable" por estar a favor de los Demócratas. "LeBron ha sido un portavoz del Partido Demócrata. Un portavoz muy desagradable. Es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un chico de esa manera. Es un enemigo", dijo Trump.

También hizo sus comentarios directos a la NBA respecto a los casos de protestas de los jugadores que decidían arrodillarse para pedir justicia por los casos de racismo en el país, pero la respuesta del presidente en ese momento fue decir que dejaría de ver ese deporte pues lo consideraba algo inaceptable por ya que personas como él nunca vieron los apoyos a la comunicad afroamericana de su parte.

"He hecho mucho por la comunidad negra y la gente no quiere ver eso y él es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un tipo así. No quieren ver eso. Es un hater", dijo Trump.