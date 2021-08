Leo Messi en su presentación: "tengo las ganas intactas de seguir ganando por eso vengo a este club"

París.- La mañana de este miércoles se presentó a Lionel Messi como nuevo jugador del París Saint-Germain PSG, luego de que este martes firmara su nuevo contrato con la escuadra parisina tras permanecer en las filas del Barcelona por más de 20 años, y aunque dijo que el abandonar su quipo fue un golpe muy duro, aseguró sentirse feliz por su ingreso al PSG.

En sus primeras impresiones el jugador rosariono, Lionel Messi, señaló la ambiciosa competitividad del club y de cada uno de sus jugadores por lo que espera construir algo bueno para el equipo y los aficionados, por lo que dijo sentirse ansioso por pisar el campo de juego y conocer a sus compañeros.

"Estoy muy feliz. Todos saben sobre mi salida de Barcelona, que fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Pero llegar acá me da una felicidad enorme, tengo muchísimas ganas, estoy muy ilusionado... Tengo ganas de encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer al presidente, a todo el club, cómo se pusieron a disposición, lo rápido y fácil que fue todo para arreglarnos... Tengo las ganas intactas de seguir ganando y por eso vengo a este club que es ambicioso. Mi objetivo es seguir creciendo, seguir ganando títulos y por eso vengo a este club. Quiero agradecerle a la gente de Paris, mi llegada fue una locura. Estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo juntos", mencionó Leo Messi en su primera conferencia de prensa.

Lionel Messi dijo sentirse agradecido por todo el apoyo de la afición pues recordó que todo "lo que paso en la semana fue duro y emocionalmente a la vez", situación que ha ido asimilando poco a poco.

"Estoy muy agradecido con la gente. Fue una locura. Yo estaba en Barcelona y la gente ya estaba afuera, como si yo estaba viajando. Vamos a tener mucho tiempo de tener contacto y lo vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá sea un año extraordinario", añadió en su presentación.

Messi añadió que aunque llegó al PSG y sabe que el club es más que un equipo de con importantes fichajes el ganar la Champions no será fácil pues aunque se tenga al mejor quipo del mundo tambien se pierde pues esto es "futbol".

"Ganar la Champions no es fácil, podés tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Esto es fútbol y los pequeños detalles te pueden dejar afuera. El PSG estuvo muy cerca teniendo un equipazo y no lo pudo conseguir. Es una competición en la que están los mejores. Hay que ser un grupo unido y un poquito de suerte también. No siempre gana el mejor, además".

"Llego a un equipo que está hecho, más allá de los fichajes importantes. Yo vengo a ayudar, darme al máximo. Tengo mucha ilusión y más ganas que nunca. Mi sueño es volver a levantar una Champions y llegué al lugar ideal para poder conseguirlo".

