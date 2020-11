Leo Santa Cruz piensa en su retiro después del nocaut ante Gervonta Davis

El boxeador mexicano, Leo Santa Cruz, medita muy seriamente su retiro, después del salvaje nocaut que sufrió la noche del sábado ante el norteamericano Gervonta Davis.

Santa Cruz se encuentra bien, después de un chequeo de rutina en el hospital, el boxeador salio caminando el sábado del Alamodome de San Antonio, Texas. El Terremoto Santa Cruz, aceptó el error ante Gervonta antes de ese uper, dijo que lo sintió un poco más pesado, pero no quiso quitarle nada.

El mexicano se esta replanteando su continuidad en el boxeo profesional, se tomará unos meses para pensar si sigue o cuelga los guantes.

"La verdad en esta pelea siento que decepcioné a mucha gente, pienso que a lo mejor ya no me van a querer ver pelear o algo porque van a decir que qué voy a hacer si ya me ganaron, a lo mejor decepcioné a mucha gente, pero vamos a ver lo que pasa, vamos a hablar con mi papá y a ver si regresamos. Vamos a ver, ya que se aclare mi mente, vamos a ver qué viene en el futuro”, reveló el tetracampeón del mundo.

Santa Cruz comenzó la pelea ante Davis, con buena estrategia, los primeros cuatro roounds se veia un dominio del mexicano, pero una mala estrategia, hizo que abriera espacios en su defensa, lo que aprovecho a la perfección Davis, para dar un golpe certero y mandarlo a la lona.

Santa Cruz piensa que es muy pronto para volver a acomodar su futuro dentro del pugilismo, por lo que espera disfrutar de este momento de descanso rodeado de su familia y sus allegados que siempre lo han acompañado en esta dura y peligrosa disciplina, pero no descartó el retiro, pues declaró que si analizando la situación esa surge se la mejor opción, lo hará.

