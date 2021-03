León vs Puebla dónde y a qué hora verlo: Jornada 9 de la Liga MX

León.- La Liga MX presenta su primera jornada doble torneo, esto en ayuda a los partidos de la Selección Mexicana de fin de mes y como primera platillo de este martes que comienza la Jornada 9 del Guard1anes 2021, León el actual campeón recibe al Puebla que la temporada pasada estuvieron cerca de eliminarlos en 4tos de final.

El partido arrancará en punto de las 21:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente a través de la señal de Fox Sports 2, Claro Sports y Online mediante nuestra página Debate con el Minuto a Minuto donde encontraras todos los por menores del partido si no pudiste verlo a través de la tv.

Este partido pondrán totalmente el verdadero nivel con el que cuenta el León quienes no han visto un gran torneo ocupando los últimos lugares, si bien el Puebla no es cualquier equipo tampoco es de los poderosos, por lo que si no puede con ellos posiblemente se esté viendo la peor versión del equipo esmeralda desde que Nacho Ambriz tomó el cargo.

Cómo llegan los equipos a este partido

El conjunto local jugará su segundo partido en casa, la jornada pasada su rival fue el equipo de Cruz Azul que aunque ninguno dio un gran partido fue el cuadro de Cruz Azul el que se quedó con el partido 0-1 con gol de Bryan Angulo. El equipo de León ocupa el lugar 15 con solo 7 puntos producto de 2 victorias, un empate y 4 derrotas. Aun así su jugador más peligroso es Ángel Mena y será quien pueda ayudar a sacar el partido.

Hora: 21:00 pm

Día: 2 de marzo

Transmisión: Fox Sports 2

Online: Debate

La última vez que se enfrentaron fue en 4tos de final del Guard1anes 2020 con resultado favorable para León | Foto: Jam Media

Mientras que el Puebla ha tomado un nuevo aire como en sus mejores tiempos de la mano de Nicolás Lacarmon ha metido al equipo dentro de los mejores 6 equipos de la clasificación con 12 unidades producto de 3 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. Su último partido lo ganó muy fácil ante el Necaxa. En Puebla es más de uno los que tienen buen momento, pero siempre el delantero se llevará la atención por ser el de los goles, por eso Santiago Ormeño es el hombre a seguir.

Posibles alineaciones

León

Rodolfo Cota, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro, Yairo Moreno, Ángel Mena, Jean Meneses, Fernando González, José Ramírez y Víctor Dávila.

Puebla

Jesús Rodríguez, George Corral, Juan Segovia, Emanuel Gularte, Maximiliano Araújo, Javier Salas, Israel Reyes, Salvador Rayes, Christian Tabó, Santiago Ormeño y Omar Fernández.