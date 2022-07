Leslie Gallardo reaparece en las redes con tremenda foto que ya enamoró a sus fans

México.- Luego de varios días sin actualizar sus redes sociales, Leslie Gallardo reapareció con una gran sorpresa para sus seguidores quienes ya esperaban con ansias que la influencer se diera la vuelta por ahí. Como era de esperarse solo bastaron algunos minutos para que la modelo se convirtiera en una tendencia pues de diosa no la bajaron ante tremenda fotografía.

A través de su cuenta de Instagram Leslie Gallardo les hizo llegar a sus más de 781 mil fans una foto en donde resaltó de maravilla sus encantos con un body negro y una chamarra de cuero que le dio ese toque rudo que siempre ha sido parte de su estandarte en las redes sociales. La modelo compartió un poco de lo que posiblemente es algo de su nueva colección de fotos y con esta probadita ya ha dejado satisfechos a más de uno.

Es bien sabido que Leslie Gallardo no le teme al que dirán por lo que a su corta se ha entregado totalmente al mundo del modelaje siendo imagen de algunas marcas e incluso hasta de una reconocida revista, por lo que la experiencia la tiene y no la cambiaría por nada. Ahora con ella en mano se ha destacado entre las mejores de las redes y con mejor futuro por lo que no piensa dar un paso para atrás.

Leslie Gallardo quien ha acostumbrado a sus seguidores a verla con atrevida ropa en esta ocasión no los decepcionó, el body negro con encaje fue el punto más alto que la influencer ha llegado. Cabe destacar que uno de los colores que van con la personalidad de Leslie Gallardo es sin duda el negro, este tono es el más usado en sus atuendos por lo que ha a resaltar su fortaleza.

La imagen de Leslie Gallardo que ha dado la vuelta al mundo | Foto: Instagram

Leslie Gallardo se ha convertido en un estandarte para las nuevas modelos que quieren entrar al mundo del espectáculo, con consejos y con rutinas de ejercicios ha logrado captar más la atención de sus seguidores tanto hombres como mujeres quienes ahora con su público pues quieren llegar a ser lo que la modelo ahora es.