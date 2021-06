Leticia Vázquez ha dado vueltas al mundo viendo el mejor futbol del mundo

México.- El haber estado dentro del campo de juego y darles esa emoción a los aficionados cuando visitan los estadios es algo que los futbolistas también en ocasiones quieren sentir. Leticia Vázquez alguna vez lo experimentó en al menos dos ediciones del mejor futbol del mundo y quedó fascinada.

Si bien para ese momento ya no estaba jugando en la Liga MX Femenil por temas meramente personales, se dio un tiempo para asistir a eventos más que importantes en el mundo del deporte actual. El primero tuvo que ver con su rama y fue el Mundial Femenil 2019 en donde los Estados Unidos y Holanda dieron una gran final.

También no se podía quedar atrás la posibilidad de asistir a una final de Champions League, justamente el mismo año pero para ver al Tottenham y al Liverpool. Esos dos viajes han sido dos grades experiencias para Leticia Vázquez que come, respira y vive futbol a pesar de ya no jugarlo profesionalmente.

Y los viejas se dieron a conocer gracias a sus publicaciones en sus redes sociales, especialmente Instagram en donde el 90% de su contenido está relacionado con el futbol y por obvias razones. Leticia Vázquez a dejado claro que el balón le ha dado mucho en su vida y que una forma de agradecer sería estar siempre juntos o lo mayor posible.

En las fotografías de la exjugadora se puede ver desde las sedes presumiendo dos detalles que ahora las guarda como oro, y se tratan de dos bufandas conmemorativas de los partidos. En la del mundial se ve la sede que fue Francia y los colores del país, mientras posa dentro de uno de los estadios viendo un juego de Estados Unidos.

La de Champions League se ve mucho más colorida pues de cada lado de la bufanda descansa los nombres de los equipo, este caso de la Premier League. Y claro las decoraciones de la UEFA con los característicos balones gigantes a las fueras del estadio que para esta edición fue el Wanda Metropolitano.

No cabe duda que el sueño que Leticia Vázquez se cumplió al estar ahora del otro lado apoyando a los equipos siendo que por algunos años ella fue quien recibió el apoyo de los fans y aunque ya no está en el campo sus seguidores no la han olvidado y en lo que comparte en redes ahí están con comentarios de cariño y esperando la noticia e su regreso a las canchas.