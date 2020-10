Lewis Hamilton gana el GP de Eifel e iguala a Michael Schumacher con 91 victorias en Fórmula 1

Alemania.- Día para la historia en la Fórmula 1 y en la vida de Lewis Hamilton quien con la victoria de este domingo en el Gran Premio de Eifel en el circuito de Nurburgring se convirtió en el segundo piloto en llegar a 91 victorias igualando al histórico Michel Schumacher.

Tuvieron que pasar 8 años desde la última carrera de Schumacher para que ahora Hamilton pudiera hacerse de su récord, algo que con los años parecía algo bastante complicado. Pero ahora no solo estaría por rebasarlo si no que también está en busca de llevar a siete campeonatos mundiales, marca que también posee, Schumacher y la cual podría romper e imponer una nueva.

La carrera la inició como segundo en la parrilla de salida luego de que un día antes su compañero de escudería Valtteri Bottas consiguió la pole position. Durante la carrera el inglés supo como tomar la delantera y con un paso acelerado sabiendo lo que podría conseguir este día nunca bajó la intensidad, fueron pocas vueltas con Bottas a la punta hasta que Hamilton la tomó.

Incluso Bottas quedó fuera de las 4 posiciones ya que el podio se completó con Max Verstanppen y Daniel Ricciardo. Para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue una agradable carrera pues el azteca arrancó como noveno y culminó en la 4ta posición muy poco para conseguir un lugar entre los mejores tres de la carrera.

Durante las últimas vueltas ya prácticamente con la victoria en la bolsa Hamilton tuvo que esperar un poco más luego de que el monoplaza de Lando Norris sufrió un accidente que provocó que el auto comenzara a incendiarse. Luego de esa imprevisto la competencia continuo y se selló la victoria del piloto inglés que ahora pone su nombre en letras de oro en la historia de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton tuvo que correr durante 8 años luego del retiro de Michel Schumacher en 261 competencias más para conseguir el tan ansiado número de 91 victorias. Ahora las nuevas consignas y que parece que será inminente que lo consiga es la victoria número 92 en la siguiente carrera en el Gran Premio de Portugal el próximo 25 de octubre. Asimismo está en la búsqueda de empatar a Schumacher en títulos mundiales pues tiene 7 y Hamilton cuenta con 6 y de seguir con el ritmo de esta temporada estaría siendo acreedor de uno más en su carrera.

Hamilton al final de la competencia reconoció que la carrera no fue nada fácil y y se dice satisfecho por el trabajo que lo llevó a tener una victoria historia, "No fue una carrera fácil. Los Red Bulls son muy rápidos. Max (Verstanppen) condujo muy bien. Estoy hecho polvo, te lo digo". Comentó el 91 veces ganador en F1. "Me siento honrado. No sé que decir. Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras. No creo que nadie especialmente yo, pensaba en llegar a lo mismo que Michel", dijo Hamilton.