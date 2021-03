Lewis Hamilton reconoció que se mensajea con Tom Brady para pedirle consejos

Stevenage, Reino Unido.- Entre figuras del deporte mundial siempre se aprende algo nuevo para seguir en la cima y llegar a ser el mejor en cuanto a su deporte y competencia, caso símil a lo que pasa entre el corredor, Lewis Hamilton, quien se sinceró al decir que envía mensajes al mariscal de campo, Tom Brady, para escuchar sus mejores consejos y recomendaciones para lograr su hazaña en la Fórmula 1.

The "GOAT" es el amo de la National Football League (NFL) al celebrar en siete ocasiones el título de campeón, mismo que logró su séptimo anillo con los Bucaneros de Tampa Bay el pasado domingo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Por su parte, Hamilton, piloto estrella que ha llegado a celebrar hasta siete títulos de la Fórmula 1 y seis campeonatos mundiales, comentó que se inspira por los grandes momentos que su amigo Brady a conseguido como jugador de futbol americano que desea obtener su misma hazaña pero frente sl volante.

"Me he encontrado con Tom por varios momentos y llevamos varios años que hemos estado en contacto. A veces lo molesto para que me brinde, secretamente, un par de sus mejores consejos", dijo el británico en entrevista con James Corden.