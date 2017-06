Liam Gallagher da un ultimátum a Pep Guardiola

Manchester, Inglaterra.- Liam Gallagher, antiguo miembro de la banda británica Oasis e hincha de Manchester City, elogió al brasileño Gabriel Jesús, al que comparó con Cristiano Rolando, y consideró que si Pep Guardiola no gana un gran trofeo la próxima temporada deberá dar un irse del equipo.

"Es absolutamente necesario ganar el título la próxima temporada, no podemos dejárselo a Chelsea. Si no ganamos un gran trofeo, Pep no podrá quedarse", comentó en una entrevista a la revista francesa especializada en fútbol So Foot.

El polémico músico, que reconoció seguir los partidos del City en la televisión y no en el estadio, criticó además la decisión de Guardiola de haber dispensado al arquero Joe Hart.

"Pep se equivocó por deshacerse de Joe Hart tan pronto. Se pegó un tiro en el pie. Es verdad que no era el mejor portero, pero se podía haber quedado una temporada más. Unido a la ausencia de Kompany, nos ha faltado liderazgo en defensa", analizó el cantante.

De entre los nuevos refuerzos, alabó al delantero Gabriel Jesús, internacional brasileño de 20 años.

"Me encanta Jesús. Es genial, joder. Me encanta. En el futuro, él aterrorizará defensas. Me recuerda un poco a Ronaldo, porque se atreve a jugársela. Y yo odio a los gandules que no se atreven a jugársela", dijo Liam.

El exmiembro de la mítica Oasis aclaró que ser hincha de un club considerado rico no es ningún inconveniente.

"Nací en 1972. Y puedo afirmar que en los años 70 y 80 el Manchester City era realmente un equipo malo. Así que me alegró que comprasen el club. Estoy bastante contento de que seamos un club con pasta", afirmó.

