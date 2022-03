Líder del grupo de animación de Dorados: "Por unos la llevamos todos"

Sinaloa.- El líder del Escuadrón Aurinegro, porra oficial de Dorados de Sinaloa, expresó a Debate su sentir sobre el castigo a las barras visitantes en el futbol mexicano, y relata también los momentos en que han sido agredidos en diferentes estadios de futbol.

Catorce años han pasado desde la fundación del Escuadrón Aurinegro, barra oficial del Club Dorados de Sinaloa, y el líder de este grupo de animación, Héctor Valencia, cuenta a esta casa editorial sobre los complicados momentos que han atravesado en este tiempo, más que nada en algunos viajes donde han tenido altercados con barras de otros conjuntos.

Valencia expresó su sentir sobre el castigo a las barras visitantes tras lo acontecido recientemente en la ciudad de Querétaro, y opinó también sobre el rumor que coloca a Gallos Blancos jugando en la capital sinaloense.

¿Se considera el Escuadrón Aurinegro una barra?

"Fíjate que yo no le etiqueto de ninguna manera, la verdad es que somos un grupo de amigos que vamos a alentar a Dorados, no nos importa si nos dicen barra o grupo de animación, cada quien lo etiqueta como lo conoce. Algunos de los muchachos del Escuadrón se consideran barra, otros hinchas, pero no tenemos problema de que nos digan de alguna manera".

Como el líder de la barra de Dorados, ¿Qué piensas de lo acontecido en Querétaro?

"Te puedo decir que me decepcionó lo que pasó con el grupo de animación, es algo horrible y que no tiene por que volver a suceder, estamos en el mismo ambiente y es muy triste todo lo que se vio. Me dio miedo ver a ese tipo de gente, que la verdad es la minoría, pero de cualquier forma eso no tiene que suceder en ningún ámbito, no solo en el futbol.

¿Han pasado por alguna situación complicada en la que temieran por su vida en algún viaje?"Obviamente cuando estamos metidos en este tipo de grupos sabemos que hay cosas que pueden pasar. Hay dos situaciones en las que sí pasamos momentos complicados, una de ellas es de conocimiento público, fue la vez que viajamos a Los Mochis para visitar a Murciélagos".

"Ahí me pareció increíble lo que la directiva de Mochis hizo, ellos nos vendieron el boleto, el cual incluía una cena que te la entregaban al lado de donde ellos ponían a su porra. Cuando llegó el medio tiempo fuimos por la cena, y algunos integrantes de la porra de Mochis empezaron a tirarnos piedras, y se hizo ahí un desajuste que pudo haberse evitado".

"Administrativamente los clubes pueden evitar este tipo de problemas, fue un altercado que a fin de cuentas se pudo contener, pero sí estuvo fuerte. La otra ocasión en la que pasamos por algo feo fue en San Luis, todos recordarán las finales con Maradona, pero en 2015, también en la final, ahí les ganamos, y en las tres ocasiones que fuimos sentimos miedo, es una de las plazas más complicadas que hemos visitado".

"La barra del San Luis es grande, pero en general la afición de ahí es tremenda, siempre que hemos ido para allá es de pasarla mal, nos gritan, nos echan de todo, nos tiran monedas, etc. Pero ellos sí tienen buena seguridad, siempre nos cuidan, pero llega un momento en que esa afición se empieza a alebrestar. En San Luis es donde más he sentido temor".

¿Qué opinas de que la Liga MX decidió erradicar las barras visitantes en el futbol mexicano?

"Es un poco complicado por que entiendo la idea y lo que han provocado. Insisto, no son todos, son la minoría, pero por unos la llevamos todos. Yo no estoy de acuerdo en que por unos la paguen todos, pero sí estoy de acuerdo en que haya ciertas reglas en los grupos de animación para mejorar esta situación".

¿Ustedes han tenido algún problema con la barra de Querétaro?

"Con Querétaro no, la verdad es que no. Me sorprendió lo que hicieron, pero más que nada el hecho de que no hubiera seguridad".

¿Qué te parece el hecho de que Toño Núñez haya dejado a Dorados para ir Gallos?

"Sobre el tema de que se vaya Antonio Núñez, creo que yo no coincido con el resto de la afición de Dorados y algunos muchachos de la barra. Yo siento que Toño ha hecho mucho con lo que le han permitido hacer, creo que hemos tenido un equipo ganador. Igual con Grupo Caliente yo no estoy tan adisgusto por que nos han mantenido en la lucha, hemos estado peleando, y si nos comparamos con otros equipos, creo que hemos sido ganadores en todo este tiempo. La salida de Toño no me deja satisfecho, veremos a quien ponen en su lugar, pero ojalá sea alguien que venga a aportar mucho".

¿Qué opinas de que exista el rumor que traigan al Querétaro a jugar a Culiacán?

"Si es para suplir a Dorados, osea que a Gallos le pongan el nombre de Dorados y juguemos en primera, yo encantado. Pero si se lo traen como Gallos, no creo que sea sano, más que nada por lo recientemente acontecido", finalizó en entrevista para Debate,

